अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद भी बहन जाह्नवी को सपोर्ट करने पहुंचीं मलाइका, एक-दूसरे को लगाया गले

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के ब्रेकअप को काफी समय हो गया है। ब्रेकअप के बाद दोनों के मन में एक-दूसरे को लेकर कोई कड़वाहट नहीं है। दोनों एक-दूसरे को हमेशा सपोर्ट भी करते हैं।

जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई सोमवार रात को। इस दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई स्टार्स आए थे जिसमें अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा भी शामिल थे। अर्जुन और मलाइका के कई वीडियोज वायरल हुए थे ये कहते हुए कि दोनों ने एक-दूसरे को इग्नोर किया, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसमें ऐसा नहीं दिखा बल्कि दोनों एक-दूसरे से अच्छे से मिले।

क्या है वीडियो में दरअसल, मानव मंगलानी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अर्जुन और मलाइका जब एक-दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों एक-दूसरे को हग करते हैं और फिर कुछ बातें करते हैं। मलाइका, जाह्नवी से भी मिलती हैं और उन्हें भी हग करती हैं।

फैंस को अर्जुन और मलाइका के बीच ये बॉन्ड काफी अच्छा लगा और दोनों की मैच्योरिटी की तारीफ कर रहे हैं।

मलाइका को नहीं कोई पछतावा बता दें कि मलाइका ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर उनके फैसलों पर बात की और कहा था, मुझे लगता है जो भी मेरे फैसले रहे हैं उसने मेरी लाइफ को शेप दिया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है और मैं खुद को खुशनशीब मानती हूं मैं जिस लाइफ को जी रही हूं।