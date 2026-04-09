अंत को स्वीकार करो...अर्जुन कपूर के इंस्टाग्राम पोस्ट को पढ़कर फैंस हुए परेशान
अर्जुन कपूर वैसे सोशल मीडिया पर अक्सर पॉजिटिव पोस्ट करते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट किया है जिसे पढ़कर फैंस को उनको लेकर चिंता हो गई है।
अर्जुन कपूर काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। लेकिन अब इस बीच अर्जुन ने एक ऐसी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है जिससे फैंस परेशान हो गए हैं। एक्टर ने दरअसल, गुरुवार को कुछ लाइन्स लिखी हैं जिससे फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है। एक्टर ने लिखा है, 'अंत को स्वीकार करो, चाहे वो एंड वैसा ना हो जैसा आप चाहते थे।'
लोगों के रिएक्शन
इसके अलावा अर्जुन ने कुछ और नहीं लिखा है। लेकिन रेड्डिट पर अर्जुन की इस स्टोरी को शेयर कर लोगों ने अपने-अपने रिएक्शन दिए हैं। एक ने लिखा कि लगता है अर्जुन एक बड़े डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। वहीं एक ने लिखा है कि अर्जुन को इस शोबिज को छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहां सिर्फ नेगेटिविटी का ही उन्हें सामना करना पड़ता है। उन्होंने लिखा कि अर्जुन इतनी ट्रोलिंग से परेशान हो गए हैं।
अर्जुन का पोस्ट हुआ था वायरल
बता दें कि कुछ दिनों पहले अर्जुन ने अपनी मां को याद कर स्पेशल पोस्ट शेयर किया था और इमोशनल मैसेज लिखा था। अर्जुन ने लिखा था लाइफ मेरे साथ अच्छी नहीं रही है, लेकिन कोई बात नहीं...मैंने पहले भी कई पंच लिए हैं और दोबारा लूंगा क्योंकि आपने मुझे लड़ना सिखाया है और सभी मुश्किलों का सामना करना सिखाया है। मैं जल्द आपसे मिलूंगा और साथ में आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा।
अर्जुन को मिला था काफी सपोर्ट
अर्जुन के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक्टर के फैंस उनके सपोर्ट में लग गए। वहीं कई ने एक्टर की लगातार होती ट्रोलिंग पर सवाल भी उठाए। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अर्जुन का सपोर्ट भी किया और उनके लिए स्पेशल पोस्ट किए।
प्रोफेशनल लाइफ
अर्जुन की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट मेरे हसबैंड की बीवी में नजर आए थे जिसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में थे। यह फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी यानी 2025 में, लेकिन कुछ खास चली नहीं।
हालांकि इससे पहले साल 2024 में अर्जुन, सिंघम अगेन में नजर आए थे जिसमें वह विलन थे। अर्जुन की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था इसमें।
अपकमिंग फिल्म
अब अर्जुन फिल्म नो एंट्री 2 में नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन के साथ वरुण धवन लीड रोल में हैं। वैसे तो पहले जब मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी तब कहा गया था कि फिल्म में वरुण, अर्जुन और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में होंगे। हालांकि बाद में दिलजीत फिल्म से बाहर हो गए थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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