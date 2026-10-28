वरुण धवन का दावा सिंगल नहीं हैं अर्जुन कपूर, बता दिया गर्लफ्रेंड का नाम?

Koffee With Karan: कॉफी विद करण के लेटेस्ट एपिसोड में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर पहुंचे। अर्जुन कपूर इस एपिसोड में स्पेशल मेहमान बनकर पहुंचे। एपिसोड में वरुण धवन ने कहा कि अर्जुन कपूर किसी को डेट कर रहे हैं।

कॉफी विद करण के तीसरे एपिसोड में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर मेहमान बनकर पहुंचे। इस दौरान दोनों ने अपने करियर और जीवन के अलग-अलग पहलुओं के बारे में बात की। इस एपिसोड में एक्टर अर्जुन कपूर खास मेहमान बनकर पहुंचे। कॉफी काउच पर अर्जुन कपूर और वरुण धवन की बॉन्डिंग साफ नजर आई। वहीं, वरुण धवन ने खुलासा किया कि अर्जुन कपूर किसी को डेट कर रहे हैं।

सिंगल नहीं हैं अर्जुन कपूर? इस एपिसोड के आखिरी पलों में वरुण धवन ने कहा कि अर्जुन कपूर किसी को डेट कर रहे हैं। वरुण के इस दावे पर करण और जाह्नवी, दोनों ही हैरान नजर आए। जब जाह्नवी ने पूछा कि क्या वो सच में डेट कर रहे हैं? इस पर वरुण ने कहा कि इसलिए ही तो अर्जुन कपूर अलीबाग जाते हैं।

अर्जुन की किसी के साथ वरुण ने क्लिक की है तस्वीर वरुण धवन ने जैसे ही कहा कि अर्जुन किसी को डेट कर रहे हैं, एक्टर ने खुद वरुण से पूछा- किसे डेट कर रहा हूं। इस पर वरुण ने अर्जुन से कहा- बता दो। वरुण की इस बात पर अर्जुन ने कहा, "क्योंकि तुम किसी से मिल लिए और फोटो ले ली तो ये…."

अर्जुन बोले- वरुण धवन को कुछ नहीं पता है वरुण के दावे के बाद जाह्नवी ने भी अर्जुन से पूछा वो किसको डेट कर रहे हैं। फिर जाह्नवी ने कहा कि आखिरी बार भी मुझे इनकी वजह से ही पता चला था कि आप किसी को डेट कर रहे हो। अर्जुन ने कहा कि वरुण को कुछ नहीं पता है, वो बस अंदाजा लगा रहा है।

अलीबाग क्यों जाते हैं अर्जुन कपूर? इसके बाद वरुण कहते हैं, “ये अलीबाग क्यों जाते हैं? ये अलीबाग जाते हैं दो से तीन दिनों के लिए।” अर्जुन का साइड लेते हुए करण ने कहा कि वो इसलिए भी तो जा सकते हैं अलीबाग क्योंकि उनके दोस्त हैं वहां।

क्या वरुण धवन ने दिया हिंट? अर्जुन ने कहा, “मुझे अलीबाग तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर पर अकेले रहता हूं।” वरुण धवन ने फिर 2 स्टेट्स एक्टर से कहा- JVPD (Juhu Vile Parle Development) काफी करीब है।

वरुण धवन ने बता दिया गर्लफ्रेंड का नाम? अर्जुन कपूर को जाह्नवी कपूर और वरुण धवन के बीच रैपिड फायर राउंड का विनर चुनना था। अर्जुन जब विनर चुनने जा रहे थे तभी वरुण उनसे कहते हैं कि मैंने आपके बहुत सारे सीक्रेट्स बचाकर रखे हैं। इस पर जाह्नवी कहती हैं कि उन्होंने आपका अलीबाग में रिलेशनशिप वाला राज खोल दिया है। इसके बाद वरुण बताते हैं, "ये किसी को रियल एस्टेट में डेट कर रहे हैं। जो वहां पर विला बनाती हैं।" वरुण धवन ने नाम का खुलासा करते हुए कहा कि अर्जुन कपूर ‘तारिणी’ को डेट कर रहे हैं।

इस बातचीत के दौरान वरुण धवन मुस्कुराते नजर आए। वहीं, गर्लफ्रेंड का नाम भी वरुण धवन ने पूरा नहीं बताया। ये साफ नहीं है कि कॉफी विद करण में वरुण धवन सिर्फ मजाक कर रहे थे या वाकई वरुण धवन ने अर्जुन कपूर की रिलेशनशिप से पर्दा उठा दिया है।