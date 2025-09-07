Arjun Bijlani about Shah Rukh Khan and Salman Khan What He Likes the Most अर्जुन बिजलानी ने बताईं सलमान-शाहरुख की खासियतें, बोले- सलमान सर बहुत चिल्ड आउट हैं..., Bollywood Hindi News - Hindustan
अर्जुन बिजलानी ने बताईं सलमान-शाहरुख की खासियतें, बोले- सलमान सर बहुत चिल्ड आउट हैं...

Shah Rukh Khan and Salman Khan: टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने बताया कि उन्हें कई बार सलमान खान से मिलने और बात करने का मौका मिला है। एक्टर ने दोनों ही स्टार्स के बारे में उनकी खासियतें बताईं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 09:01 AM
टीवी की दुनिया के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक अर्जुन बिजलानी अब अशनीर ग्रोवर होस्टेड रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आएंगे। अर्जुन बिजलानी ने एक हालिया बातचीत में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान की तारीफों के पुल बांधते हुए बताया कि कैसे दोनों ही सुपरस्टार्स ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया है। अर्जुन ने कहा कि ऑन स्क्रीन वो जैसा काम करते हैं, उसके अलावा वो असल जिंदगी में जैसे हैं, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।

अर्जुन बिजलानी ने जूम के साथ बातचीत में कहा, "वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हम सभी प्यार करते हैं। शाहरुख खान सर। शाहरुख खान सर और सलमान सर। हम इन दोनों को देखते हुए ही तो बड़े हुए हैं। और हम हमेशा.. मेरा मतलब हमेशा हमने उन्हें इतनी डायनैमिक पर्सनैलिटी के तौर पर देखा है। वो दोनों अपने आप में बहुत अलग हैं।"

सलमान खान के बारे में कही यह बात

अर्जुन बिजलानी ने सलमान खान के बारे में बात करते हुए कहा, "सलमान खान सर बहुत चिल्ड आउट हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं और अगर वो आपको पसंद करते हैं तो उनका दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊं कि मुझे कई बार उनसे बात करने का मौका मिला है। तो मैं तो उनका मुरीद हूं।"

शाहरुख के बारे में पसंद है यह बात

बात शाहरुख खान की आई तो अर्जुन बिजलानी ने कहा, "शाहरुख खान सर अपने आप में एक इमोशन हैं। सिर्फ उनकी एक्टिंग ही नहीं, हम उनसे कई वजहों से प्यार करते हैं। वो जिस तरह बात करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, वो जिस तरह अपने आप को कैरी करते हैं। शाहरुख खान हर किसी के दिल में हैं। यही वो चीज है जो मुझे उनके बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। कोई इंसान अपनी एक ही जिंदगी में इतना सब कुछ कैसे कमा सकता है।"

वो भड़क सकते हैं लेकिन फिर भी..

अर्जुन बिजलानी ने कहा कि पैसों से भी ज्यादा उन्होंने जिंदगी के हर पहलू में बहुत कुछ कमाया है। बात यहां पर अलग-अलग पीढ़ियों से जुड़े रहने की है। वो जिदंगी के हर पहलू में नंबर वन रहे हैं। उन्होंने सबसे मुश्किल हालातों में भी खुद को जिस तरह संभाला है, वो बहुत इंस्पायरिंग है। एक इंसान जिसके पास इतना कुछ है, वो कभी भी भड़क सकता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा बहुत शालीनता से पेश आते हैं।

