अरिजीत सिंह नहीं करना चाहते एआर रहमान और प्रीतम संग काम? ट्वीट किया- कुछ लोग सिर्फ…

अरिजीत सिंह ने अपने रीसेंट ट्वीट में फैन्स को तसल्ली दी है कि उनके पास इतना पेंडिंग काम है कि उसे निपटाने में एक-दो साल लग जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रीतम, रहमान और मिथुन से जुड़े एक सवाल का जो जवाब दिया, वो चर्चा में है।
अरिजीत सिंह ने जबसे सिंगिंग से प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की बात कही है, उनके फैन्स परेशान हैं। ट्विटर पर अरिजीत और उनके फैन्स के बीच अक्सर बातचीत होती रहती है। एक रीसेंट ट्वीट में अरिजीत ने कुछ ऐसा लिखा जिस पर लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। अरिजीन ने अपने फैन्स के नाम एक पोस्ट लिखा था। इस पर एक शख्स ने लिखा कि अरिजीत को प्रीतम, रहमान और मिथुन की तरफ से मिलने वाले असाइनमेंट लेते रहना चाहिए। अरिजीत ने इस पर जवाब दिया है कि कुछ लोग अपने लिए ही कम्पोज करते हैं।
अरिजीत ने ट्विटर पर क्या लिखा
अरिजीत सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर फैन्स के नाम एक ट्वीट किया है, 'यह मैसेज सिर्फ मेरे सुनने वालों के लिए है। अगर आप मुझे नहीं सुनते तो आपसे गुजारिश है कि इसे ना पढ़ें, अभी छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं।
मेरे प्यारे दोस्तों!
मैं बस आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मैं आप सब से बहुत प्यार करता हूं। इस बेरहम दुनिया में आपकी इस दयालुता और प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। भले ही मैंने अब नए प्रोजेक्ट्स लेना बंद कर दिया है लेकिन पुराने गानों की लिस्ट अभी छोटी नहीं है। मुझे अभी बहुत सारे गाने पूरे करने हैं। लोगों को सफाई देने या बातें समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, आखिर कितनी बार समझाओगे? बहुत से गाने अभी अधूरे हैं और जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, तब तक वे रिलीज होते रहेंगे। शायद इस पूरे साल और हो सकता है कि अगले साल तक भी। सुकून से रहो। इस (सोशल मीडिया) प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने की कोशिश करो। अपने शरीर को शुद्ध करो, इस 5G से दूर रहो। प्यार बांटो, पढ़ो और मेडिटेशन करो।
जय देवी! 'अरिजीत ने यह भी लिखा है कि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा।
शख्स के कमेंट पर अरिजीत का जवाब
इस पर एक शख्स ने कमेंट किया है, आपके सुनने वालों की तरफ से एक विनम्र निवेदन है कि प्रतीम, मिथुन और रहमान की तरफ से मिलने वाले नए असाइनमेंट लेना बंद मत कीजिए। इस पर अरिजीत ने लिखा है, ‘कुछ लोग सिर्फ अपने लिए कम्पोज करते हैं सबके लिए नहीं।’ इस पर उस शख्स का जवाब है, टमुझे दूसरों का नहीं पता लेकिन प्रीतम ने आपको हमेशा अपना बेस्ट कम्पोजीशन दिया है और हम सब आपके ज्यादा से ज्यादा कम्पोजीशन सुनना चाहते हैं।'
