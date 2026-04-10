रिटायरमेंट की घोषणा करने से पहले, सोनू निगम से मिले थे अरिजीत सिंह, खास मुलाकात की तस्वीरें हुईं वायरल
सोनू ने बताया कि अरिजीत सिंह 15 साल के लंबे अंतराल के बाद उनके घर आए थे। इस दौरान अरिजीत संग अपने खास पली की तस्वीरें सोनू निगम ने शेयर की हैं और अपने दिल की बात कही।
बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर सोनू निगम हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। सोनू अक्सर अपने बयानों की वजह से खबरों में छाए रहते हैं। ऐसे में अब सोनू ने एक बेहद ही खास पल को याद करते हुए उसे फैंस के साथ शेयर किया है। सोनू ने बताया कि अरिजीत सिंह 15 साल के लंबे अंतराल के बाद उनके घर आए थे। इस दौरान अरिजीत संग अपने खास पली की तस्वीरें सोनू निगम ने शेयर की हैं और अपने दिल की बात कही।
15 साल बाद सोनू के घर गए अरिजीत
सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अरिजीत संग अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं। सोनू निगम को अरिजीत सिंह ने एक पौधा तोहफे में दिया। अरिजीत से इस खूबसूरत तोहफे को पाकर सोनू काफी खुश नजर आए। इन तस्वीरों के साथ सोनू ने दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा है। सोनू लिखते हैं, 'throwback: 13 जनवरी 2026, मेरे प्यारे अरिजीत मेरे घर पर। लगभग 15 साल बाद। इन वर्षों में उनकी पॉपुलैरिटी पर मुझे बहुत गर्व है और वह जानते हैं कि मैं उन्हें कितना पसंद करता हूं। उन्होंने जो पौधा उपहार में दिया था, वह अब मेरे मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है।'
सोनू निगम को 'अरिजीत सिंह की जर्नी पर गर्व है'
उन्होंने आगे लिखा, 'और फिर मेरा नन्हा होनहार शाश्वत और मैजिक भी और खुशी फैलाने के लिए आ गए। हो सकता है मैं शाश्वत का एक वीडियो क्लिप साझा करूं जिसमें वह सीटी पर 'सूना सूना' गा रहा है.. यह सबसे दिल को छू लेने वाला दृश्य है.. लेकिन.. मैं इस पर बाद में फैसला करूंगा.. देखते हैं कितने लोग इसे देखना चाहते हैं..।'
फैंस ने दोनों की तस्वीरों पर लुटाया प्यार
फैंस ने भी सोनू निगम और अरिजीत सिंह की तस्वीरों पर खूब प्यार लुटाया। कमेंट सेक्शन में लोग दोनों सिंगर्स की तारीफ करते नजर आए और इस खास पल को 'म्यूजिक लवर्स के लिए ट्रीट' बताया। कई यूजर्स ने इसे बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के दो शानदार कलाकारों की दिल छू लेने वाली मुलाकात बताया। बता
अरिजीत अब प्लेबैक सिंगर के तौर पर नहीं करेंगे काम
बता दें कि अरिजीत सिंह बीते कुछ दिनों से अपने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की खबर को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। सिंगर के इस फैसले ने उनके फैंस का दिल तोड़ दिया है। अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में लिखा, 'हेलो, सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मैं आप सभी को इतने सालों तक श्रोता के तौर पर इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा। मैं इसे खत्म कर रहा हूं। यह एक शानदार सफर था।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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