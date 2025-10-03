अरिजीत सिंह गांजा लेते हैं और मैं… जुबिन गर्ग का पुराना इंटरव्यू वायरल, बोले- वह मेरे भाई जैसे

जुबिन गर्ग का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मुंबई क्यों पसंद नहीं है। साथ ही वह अरिजीत सिंह के बारे में भी बोले हैं। जुबिन ने बताया था कि अरिजित गांजा पसंद करते हैं जबकि उन्हें धुआं पसंद नहीं।

अरिजीत लेते हैं गांजा इंटरव्यू में जुबिन अरिजीत का जिक्र आने पर बोलते हैं, 'वह मेरे भाई की तरह है। वह गांजा लेता है और मैं ड्रिंक्स।' जुबिन ने यह भी बताया था कि उन्हें धुआं पसंद नहीं है, सिगरेट और गांजा से भी नफरत है। जुबिन ने बताया कि वह कई बार शोज में भी पीकर परफॉर्म करते थे। 22 साल की उम्र में पीना शुरू किया लेकिन तबीयत बिगड़ने पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब शो के बाद पीते हैं।

नहीं पसंद है मुंबई जुबिन ने बताया कि या अली गाने के बाद उन्होंने अपने पीक पर मुंबई छोड़ दिया। उनसे पूछा गया कि क्या वह वहां के दोस्त और वो लाइफ याद नहीं करते? इस पर जुबिन बोले, हां,अभी भी बॉम्बे में मेरा घर है लेकिन वहां का हौच-पौच नहीं पसंद है।' जुबिन ने बताया कि मुंबई के लोगों में ज्यादा एटिट्यूड होता है।



