अरिजीत सिंह गांजा लेते हैं और मैं… जुबिन गर्ग का पुराना इंटरव्यू वायरल, बोले- वह मेरे भाई जैसे

जुबिन गर्ग का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मुंबई क्यों पसंद नहीं है। साथ ही वह अरिजीत सिंह के बारे में भी बोले हैं। जुबिन ने बताया था कि अरिजित गांजा पसंद करते हैं जबकि उन्हें धुआं पसंद नहीं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 01:26 PM
असम के दिवंगत सिंगर जुबिन गर्ग अरिजीत सिंह को अपने भाई जैसा मानते थे। यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। उनके निधन के बाद इसकी क्लिप वायरल हो रही है। इसमें जुबिन बोल रहे हैं कि अरिजित गांजा पसंद करता है और मैं शराब। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें मुंबई पसंद नहीं है।

अरिजीत लेते हैं गांजा

इंटरव्यू में जुबिन अरिजीत का जिक्र आने पर बोलते हैं, 'वह मेरे भाई की तरह है। वह गांजा लेता है और मैं ड्रिंक्स।' जुबिन ने यह भी बताया था कि उन्हें धुआं पसंद नहीं है, सिगरेट और गांजा से भी नफरत है। जुबिन ने बताया कि वह कई बार शोज में भी पीकर परफॉर्म करते थे। 22 साल की उम्र में पीना शुरू किया लेकिन तबीयत बिगड़ने पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब शो के बाद पीते हैं।

नहीं पसंद है मुंबई

जुबिन ने बताया कि या अली गाने के बाद उन्होंने अपने पीक पर मुंबई छोड़ दिया। उनसे पूछा गया कि क्या वह वहां के दोस्त और वो लाइफ याद नहीं करते? इस पर जुबिन बोले, हां,अभी भी बॉम्बे में मेरा घर है लेकिन वहां का हौच-पौच नहीं पसंद है।' जुबिन ने बताया कि मुंबई के लोगों में ज्यादा एटिट्यूड होता है।

मौत का मामला संदिग्ध

जुबिन गर्ग सिंगापुर नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। वहां 19 सितंबर में उनका डूबने से निधन हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। असम पुलिस ने म्यूजिशियन शखरज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महानता को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। घटना के वक्त दोनों वहां मौजूद थे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं।

