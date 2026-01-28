Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडarijit singh fulfill his this dream before retirement, asked salman khan to do not take away this feeling
रिटायरमेंट से पहले अरिजीत ने पूरी की अपनी ये इच्छा, सलमान से माफी मांगते हुए रख दी थी दिल की बात

रिटायरमेंट से पहले अरिजीत ने पूरी की अपनी ये इच्छा, सलमान से माफी मांगते हुए रख दी थी दिल की बात

संक्षेप:

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन कुछ साल पहले ही अरिजीत ने अपने रिटायरमेंट से पहले की एक इच्छा जाहिर की थी। वो इच्छा पूरी होते ही सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया।

Jan 28, 2026 09:58 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह अपने रिटायरमेंट का एलान करते ही खबरों में छा गए हैं। सिंगर ने एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वो प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनके इस फैसले से म्यूजिक जगत और उनके फैंस हैरान हैं। अरिजीत ने अपने फिल्मी सफर में कई यादगार गाने दिए। लेकिन रिटायर होने से पहले उनकी एक इच्छा थी जो उन्होंने पांच साल पहले सलमान खान से माफी मांगते हुए जाहिर की थी। सलमान खान के साथ उनका विवाद उन दिनों खूब सुर्खियों में बना रहा था। सिंगर ने एक लंबा पोस्ट शेयर कर सलमान के आगे अपने दिल की वो बात कह दी थी।

सलमान और अरिजीत विवाद

सलमान और अरिजीत सिंह के बीच का विवाद साल 2014 में हुए गिल्ड अवॉर्ड के दौरान हुआ था। सलमान शो होस्ट कर रहे थे और अरिजीत को अवॉर्ड लेने बुलाया गया था। सलमान ने मुस्कुराते हुए पूछा 'तू है विनर?' इसके जवाब में अरिजीत ने कहा 'आप लोगों ने सुला दिया'। इसके बाद म्यूजिक कंपोजर मिथुन ने स्टेट पर सलमान के सामने अरिजीत को सपोर्ट करते हुए शो में हुई देरी पर सवाल कर दिया था। सलमान को अरिजीत का व्यवहार पसंद नहीं आया जिसके लिए सिंगर को कई बार उनसे माफी मांगनी पड़ी थी। अरिजीत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर सबके सामने माफी मांगते हुए उनके आगे अपने रिटायर होने से पहले की इच्छा जाहिर की थी।

अरिजीत सिंह की फीस

अरिजीत का सलमान के लिए पोस्ट

अरिजीत ने सलमान के लिए लिखा था, डियर सलमान सर, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे इए बात करूंगा। मैंने आपको कई मैसेज और कॉल करने की कोशिश की ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने आपकी बेज्जती नहीं की है। उस रात शो और माहौल की परिस्थितियां अलग थी। फिर भी अगर आपको बेइज्जती महसूस हुई है तो मुझे इसका दुख है। मैं और मेरा परिवार लंबे समय से आपका फैन रहा है। मैंने कई बार आपको समझाने की कोशिश की लेकिन आप समझ नहीं पाए। मैंने कई बार माफी मांगी लेकिन आप समझ नहीं पाए। आप जानते हैं कि मैंने आपको कितनी बार मैसेज भेजे हैं’।

सलमान के आगे जताई थी ये इच्छा

आगे अरिजीत ने लिखा था, ‘मैं नीता जी के यहां भी सिर्फ आपसे माफी मांगने आया था, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आई। कोई बात नहीं अब मैं सबके सामने आपसे माफी मांग रहा हूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है। प्लीज फिल्म सुल्तान से मेरा गाना मत हटाइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई और सिंगर यह गाना गाए, तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक वर्ज़न तो रहने दीजिए। मैंने कई गाने गा लिए हैं, सर। लेकिन मैं चाहता हूं रिटायर होने से पहले मेरे पास आपका कम से कम एक गाना तो रहे। प्लीज़ इस फीलिंग को मुझसे मत छीनिए। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मुझे इसके परिणाम पता हैं। लोग अपने दिल और दिमाग में जो है, सब कुछ लिखेंगे। मुझे यह भी पता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिस्टर सलमान खान।

ये भी पढ़ें:सलमान की इस जिद के आगे रोने लगे थे करण जौहर, बाद में ऐसे मानी हार
ये भी पढ़ें:सलमान की फिल्म की गुलबिया को मिला था प्यार में धोखा, बहन ही बन गई सौतन
salman khan arijit singh

फिर भी, मुझे लगता है कि मुझे यह लिखना जरूरी था। आखिरकार, मुझे इस बात के साथ जीना है कि आपने यह पक्का कर लिया है कि मैं आपके लिए न गाऊं, जबकि हममें से बहुत से लोग चाहते थे।’

सलमान के लिए गाए गाने

अरिजीत ने अपने इस पोस्ट में अपने रिटायरमेंट से पहले उनके लिए एक गाना गाने की इच्छा जताई थी। वो चाहते थे उनकी लाइब्रेरी में सलमान के लिए गाया एक गाना तो होना चाहिए। दोनों के बीच जब सुलह हुई तो फिल्म टाइगर 3 में अरिजीत ने सलमान के लिए ‘लेकर प्रभु का नाम’ गाना गया था। हालांकि ये एक डांस सॉन्ग गाया था। इसके अलावा हाल में सलमान ने अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नया गाना ‘मातृभूमि’ भी रिलीज किया है। इस गाने में भी अरिजीत ने अपनी आवाज दी है।ये खूबसूरत गाना रिलीज होने के अगले दिन अरिजीत ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सलमान के लिए गाना गाने की उनकी इच्छा पूरी हो गई।

सलमान ने बताई गलतफहमी

बता दें, बिग बॉस 19 के एक एपिसोड में सलमान खान ने भी अरिजीत के साथ हुए विवाद को अपनी गलती और गलतफहमी माना था। साथ ही ये बताया था कि वो उनके लिए गाना गा रहे हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Salman Khan Arijit Singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।