रिटायरमेंट से पहले अरिजीत ने पूरी की अपनी ये इच्छा, सलमान से माफी मांगते हुए रख दी थी दिल की बात

संक्षेप: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन कुछ साल पहले ही अरिजीत ने अपने रिटायरमेंट से पहले की एक इच्छा जाहिर की थी। वो इच्छा पूरी होते ही सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया।

मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह अपने रिटायरमेंट का एलान करते ही खबरों में छा गए हैं। सिंगर ने एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वो प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनके इस फैसले से म्यूजिक जगत और उनके फैंस हैरान हैं। अरिजीत ने अपने फिल्मी सफर में कई यादगार गाने दिए। लेकिन रिटायर होने से पहले उनकी एक इच्छा थी जो उन्होंने पांच साल पहले सलमान खान से माफी मांगते हुए जाहिर की थी। सलमान खान के साथ उनका विवाद उन दिनों खूब सुर्खियों में बना रहा था। सिंगर ने एक लंबा पोस्ट शेयर कर सलमान के आगे अपने दिल की वो बात कह दी थी।

सलमान और अरिजीत विवाद सलमान और अरिजीत सिंह के बीच का विवाद साल 2014 में हुए गिल्ड अवॉर्ड के दौरान हुआ था। सलमान शो होस्ट कर रहे थे और अरिजीत को अवॉर्ड लेने बुलाया गया था। सलमान ने मुस्कुराते हुए पूछा 'तू है विनर?' इसके जवाब में अरिजीत ने कहा 'आप लोगों ने सुला दिया'। इसके बाद म्यूजिक कंपोजर मिथुन ने स्टेट पर सलमान के सामने अरिजीत को सपोर्ट करते हुए शो में हुई देरी पर सवाल कर दिया था। सलमान को अरिजीत का व्यवहार पसंद नहीं आया जिसके लिए सिंगर को कई बार उनसे माफी मांगनी पड़ी थी। अरिजीत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर सबके सामने माफी मांगते हुए उनके आगे अपने रिटायर होने से पहले की इच्छा जाहिर की थी।

अरिजीत का सलमान के लिए पोस्ट अरिजीत ने सलमान के लिए लिखा था, डियर सलमान सर, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे इए बात करूंगा। मैंने आपको कई मैसेज और कॉल करने की कोशिश की ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने आपकी बेज्जती नहीं की है। उस रात शो और माहौल की परिस्थितियां अलग थी। फिर भी अगर आपको बेइज्जती महसूस हुई है तो मुझे इसका दुख है। मैं और मेरा परिवार लंबे समय से आपका फैन रहा है। मैंने कई बार आपको समझाने की कोशिश की लेकिन आप समझ नहीं पाए। मैंने कई बार माफी मांगी लेकिन आप समझ नहीं पाए। आप जानते हैं कि मैंने आपको कितनी बार मैसेज भेजे हैं’।

सलमान के आगे जताई थी ये इच्छा आगे अरिजीत ने लिखा था, ‘मैं नीता जी के यहां भी सिर्फ आपसे माफी मांगने आया था, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आई। कोई बात नहीं अब मैं सबके सामने आपसे माफी मांग रहा हूं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है। प्लीज फिल्म सुल्तान से मेरा गाना मत हटाइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई और सिंगर यह गाना गाए, तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक वर्ज़न तो रहने दीजिए। मैंने कई गाने गा लिए हैं, सर। लेकिन मैं चाहता हूं रिटायर होने से पहले मेरे पास आपका कम से कम एक गाना तो रहे। प्लीज़ इस फीलिंग को मुझसे मत छीनिए। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मुझे इसके परिणाम पता हैं। लोग अपने दिल और दिमाग में जो है, सब कुछ लिखेंगे। मुझे यह भी पता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिस्टर सलमान खान।

फिर भी, मुझे लगता है कि मुझे यह लिखना जरूरी था। आखिरकार, मुझे इस बात के साथ जीना है कि आपने यह पक्का कर लिया है कि मैं आपके लिए न गाऊं, जबकि हममें से बहुत से लोग चाहते थे।’

सलमान के लिए गाए गाने अरिजीत ने अपने इस पोस्ट में अपने रिटायरमेंट से पहले उनके लिए एक गाना गाने की इच्छा जताई थी। वो चाहते थे उनकी लाइब्रेरी में सलमान के लिए गाया एक गाना तो होना चाहिए। दोनों के बीच जब सुलह हुई तो फिल्म टाइगर 3 में अरिजीत ने सलमान के लिए ‘लेकर प्रभु का नाम’ गाना गया था। हालांकि ये एक डांस सॉन्ग गाया था। इसके अलावा हाल में सलमान ने अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नया गाना ‘मातृभूमि’ भी रिलीज किया है। इस गाने में भी अरिजीत ने अपनी आवाज दी है।ये खूबसूरत गाना रिलीज होने के अगले दिन अरिजीत ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सलमान के लिए गाना गाने की उनकी इच्छा पूरी हो गई।