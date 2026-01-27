Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडArijit Singh Common Man Lifestyle his Fees for Songs and Concerts Net worth
करोड़ों की नेटवर्थ फिर भी ऐसी जिंदगी जीते हैं अरिजीत सिंह, रफ्तार ने क्यों कहा था- हमारे जैसे तो..

करोड़ों की नेटवर्थ फिर भी ऐसी जिंदगी जीते हैं अरिजीत सिंह, रफ्तार ने क्यों कहा था- हमारे जैसे तो..

संक्षेप:

अरिजीत सिंह की नेटवर्थ सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बावजूद इसके वह बहुत सादा जिंदगी जीते हैं। रफ्तार ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि अरिजीत को एक शादी में परफॉर्म करने के बदले मुंबई में घर मिल जाता है ड्यूप्लेक्स।

Jan 27, 2026 11:11 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लीजेंडरी सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। अरिजीत सिंह ने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट करके इस बारे में अपने फैंस और फॉलोअर्स को बताया है। अरिजीत सिंह को भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ सबसे आइकॉनिक सिंगर्स में गिना जाता है। रैपर रफ्तार ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि "हमारे जैसे 100 खाए एक दिन में अरिजीत। झूठ नहीं बोल रहा हूं।" रफ्तार ने पॉडकास्ट में इसके पीछे की वजह भी बताई थी। आज हम आपको बताते हैं अरिजीत सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आपको यकीन नहीं होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अरिजीत सिंह की टोटल नेटवर्थ-फीस

साल 2025-2026 के आंकड़ों के मुताबिक अरिजीत सिंह की नेटवर्थ 414 करोड़ रुपये के करीब है। इसमें उनका नवी मुंबई में स्थित 8 करोड़ रुपये के घर से लेकर 3.4 करोड़ रुपये के कार कलेक्शन तक सब शामिल है। अरिजीत सिंह एक गाने के लिए 10 से 25 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं और 2 घंटे के लाइव कॉन्सर्ट के लिए 14 करोड़ रुपये के करीब चार्ज करते हैं। यह आंकड़े सुनकर आपको अभी लग रहा होगा कि अरिजीत कितनी रॉयल और लग्जीरियस जिंदगी जीते होंगे। लेकिन नहीं, सच इसके उलट है।

गांव में जीते हैं आम आदमी की जिंदगी

अरिजीत सिंह की सबसे बड़ी खासियत यही है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वो मुर्शिदाबाद में स्थित अपने पैतृक गांव जियागंज में एक आम आदमी की तरह रहते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं जिनमें वे हाथ में थैला लिए राशन खरीदते या अपने बच्चों को साधारण स्कूटर पर स्कूल छोड़ने जाते दिख जाते हैं। रफ्तार ने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि अरिजीत सिंह को अगर कॉन्सर्ट के बाद गाड़ी आने में थोड़ी देर हो जाए तो वह ऑटो पकड़कर निकल जाते हैं। इतना सिंपल है वो बंदा।

ये भी पढ़ें:टॉप 5 में भी नहीं आ सके थे अरिजीत सिंह, जानिए कैसे हार को ही बनाया जीत की सीढ़ी
ये भी पढ़ें:अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना: अरिजीत सिंह ने कहा प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Arijit Singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।