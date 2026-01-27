करोड़ों की नेटवर्थ फिर भी ऐसी जिंदगी जीते हैं अरिजीत सिंह, रफ्तार ने क्यों कहा था- हमारे जैसे तो..
अरिजीत सिंह की नेटवर्थ सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बावजूद इसके वह बहुत सादा जिंदगी जीते हैं। रफ्तार ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि अरिजीत को एक शादी में परफॉर्म करने के बदले मुंबई में घर मिल जाता है ड्यूप्लेक्स।
लीजेंडरी सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। अरिजीत सिंह ने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट करके इस बारे में अपने फैंस और फॉलोअर्स को बताया है। अरिजीत सिंह को भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ सबसे आइकॉनिक सिंगर्स में गिना जाता है। रैपर रफ्तार ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि "हमारे जैसे 100 खाए एक दिन में अरिजीत। झूठ नहीं बोल रहा हूं।" रफ्तार ने पॉडकास्ट में इसके पीछे की वजह भी बताई थी। आज हम आपको बताते हैं अरिजीत सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आपको यकीन नहीं होगा।
अरिजीत सिंह की टोटल नेटवर्थ-फीस
साल 2025-2026 के आंकड़ों के मुताबिक अरिजीत सिंह की नेटवर्थ 414 करोड़ रुपये के करीब है। इसमें उनका नवी मुंबई में स्थित 8 करोड़ रुपये के घर से लेकर 3.4 करोड़ रुपये के कार कलेक्शन तक सब शामिल है। अरिजीत सिंह एक गाने के लिए 10 से 25 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं और 2 घंटे के लाइव कॉन्सर्ट के लिए 14 करोड़ रुपये के करीब चार्ज करते हैं। यह आंकड़े सुनकर आपको अभी लग रहा होगा कि अरिजीत कितनी रॉयल और लग्जीरियस जिंदगी जीते होंगे। लेकिन नहीं, सच इसके उलट है।
गांव में जीते हैं आम आदमी की जिंदगी
अरिजीत सिंह की सबसे बड़ी खासियत यही है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वो मुर्शिदाबाद में स्थित अपने पैतृक गांव जियागंज में एक आम आदमी की तरह रहते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं जिनमें वे हाथ में थैला लिए राशन खरीदते या अपने बच्चों को साधारण स्कूटर पर स्कूल छोड़ने जाते दिख जाते हैं। रफ्तार ने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि अरिजीत सिंह को अगर कॉन्सर्ट के बाद गाड़ी आने में थोड़ी देर हो जाए तो वह ऑटो पकड़कर निकल जाते हैं। इतना सिंपल है वो बंदा।
