क्या कन्फर्म हुआ इब्राहिम अली खान-पलक तिवारी का रिश्ता? न्यू ईयर वेकेशन के लिए साथ में हुए रवाना

संक्षेप: इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर एक दूसरे के साथ नजर आए हैं। दोनों नए साल का जश्न मनाने साथ में हॉलिडे पर निकल गए हैं। चेकिंग काउंटर पर कपल एक दूसरे के साथ दिखे।

सैफ अली खान के बेटे एक्टर इब्राहिम अली खान और श्वेता तिवारी के बेटी पलक तिवारी के अफेयर की खबर पिछले ढाई सालों से चली आ रही है। कई मौकों पर दोनों को एक ही जगह पर देखा गया है। कई बार एक्टर्स ने एक ही जगह से अपनी अलग-अलग वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। आमतौर पर दोनों अलग-अलग ही ट्रेवल करते देखे गए हैं। लेकिन ये पहली बार है जब इब्राहिम और पलक एक साथ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने छुट्टी पर निकले हों। आज मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों ने साथ में चेकिंग करवाई और एयरपोर्ट के अंदर अपनी फ्लाइट पकड़ने चले गए।

इब्राहिम और पलक एक साथ सोशल मीडिया पर दोनों का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों को साथ हो एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए देखा गया। पैपराजी को सामने देख इब्राहिम आगे निकल गए। पीछे से पलक चेहरे पर मास्क लगाकर आई। इब्राहिम ने चेकिंग काउंटर पर पलक का इंतजार किया। दोनों ने गेट पर मौजूद पुलिस ऑफिसर को साथ में अपना पहचान पत्र और टिकट दिखाई और फिर दोनों आगे बढ़ गए। पहली बार दोनों सबके सामने ट्रेवल करने के लिए निकले हैं।

अफेयर के चर्चे पिछले कुछ सालों से दोनों के अफेयर के चर्चे हैं। लेकिन एक्टर्स ने कभी खुलकर इसपर बात नहीं की। कुछ समय पहले पलक को इब्राहिम की बहन सारा अली खान के साथ मूवी डेट पर देखा गया था। उससे पहले कई बार दोनों साथ में गाड़ी में स्पॉट हुए। पलक ने हर बार इब्राहिम के साथ अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम दिया। लेकिन इन्हें जानने वाले लोगों ने दोनों को कमिटेड बताया।



डेब्यू फिल्म और फ्यूचर प्रोजेक्ट