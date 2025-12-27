Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडare ibrahim ali khan palak tiwari confirm their relationship, traveling together for new year
क्या कन्फर्म हुआ इब्राहिम अली खान-पलक तिवारी का रिश्ता? न्यू ईयर वेकेशन के लिए साथ में हुए रवाना

क्या कन्फर्म हुआ इब्राहिम अली खान-पलक तिवारी का रिश्ता? न्यू ईयर वेकेशन के लिए साथ में हुए रवाना

संक्षेप:

इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर एक दूसरे के साथ नजर आए हैं। दोनों नए साल का जश्न मनाने साथ में हॉलिडे पर निकल गए हैं। चेकिंग काउंटर पर कपल एक दूसरे के साथ दिखे।

Dec 27, 2025 03:12 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सैफ अली खान के बेटे एक्टर इब्राहिम अली खान और श्वेता तिवारी के बेटी पलक तिवारी के अफेयर की खबर पिछले ढाई सालों से चली आ रही है। कई मौकों पर दोनों को एक ही जगह पर देखा गया है। कई बार एक्टर्स ने एक ही जगह से अपनी अलग-अलग वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। आमतौर पर दोनों अलग-अलग ही ट्रेवल करते देखे गए हैं। लेकिन ये पहली बार है जब इब्राहिम और पलक एक साथ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने छुट्टी पर निकले हों। आज मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों ने साथ में चेकिंग करवाई और एयरपोर्ट के अंदर अपनी फ्लाइट पकड़ने चले गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इब्राहिम और पलक एक साथ

सोशल मीडिया पर दोनों का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों को साथ हो एयरपोर्ट पर पहुंचते हुए देखा गया। पैपराजी को सामने देख इब्राहिम आगे निकल गए। पीछे से पलक चेहरे पर मास्क लगाकर आई। इब्राहिम ने चेकिंग काउंटर पर पलक का इंतजार किया। दोनों ने गेट पर मौजूद पुलिस ऑफिसर को साथ में अपना पहचान पत्र और टिकट दिखाई और फिर दोनों आगे बढ़ गए। पहली बार दोनों सबके सामने ट्रेवल करने के लिए निकले हैं।

ये भी पढ़ें:जब सैफ अली खान ने बताया था उनकी मां-बहनों को गालियां देती थीं अमृता सिंह
ये भी पढ़ें:सोहा ने बताया पहली भाभी अमृता सिंह से था खास लगाव, बोलीं-मुझे अपने घर रखा

अफेयर के चर्चे

पिछले कुछ सालों से दोनों के अफेयर के चर्चे हैं। लेकिन एक्टर्स ने कभी खुलकर इसपर बात नहीं की। कुछ समय पहले पलक को इब्राहिम की बहन सारा अली खान के साथ मूवी डेट पर देखा गया था। उससे पहले कई बार दोनों साथ में गाड़ी में स्पॉट हुए। पलक ने हर बार इब्राहिम के साथ अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम दिया। लेकिन इन्हें जानने वाले लोगों ने दोनों को कमिटेड बताया।

डेब्यू फिल्म और फ्यूचर प्रोजेक्ट

काम की बात करें तो इब्राहिम ने पिछले साल आई फिल्म नादानियां से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में खुशी कपूर एक्टर की हीरोइन थी। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। हालांकि, ऑडियंस को फिल्म और एक्टर्स की एक्टिंग पसंद नहीं आई थी। दोनों को ट्रोल का भी सामना करना पड़ा था। वहीं पलक की बात करें तो उन्हें सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में पहली बार एक्टिंग करते हुए देखा गया था। पलक और इब्राहिम अपने काम के साथ निजी जिंदगी को लेकर खबरों में बने रहते हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Saif Ali Khan Ibrahim Ali Khan palak tiwari अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।