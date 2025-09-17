archana puransingh says i love you to husband, parmeet replies logon ko dikhaane ke liye mat kar अर्चना पूरनसिंह ने पति से कहा I love you, परमीत बोले-लोगों को दिखाने के लिए मत कर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडarchana puransingh says i love you to husband, parmeet replies logon ko dikhaane ke liye mat kar

अर्चना पूरनसिंह ने पति से कहा I love you, परमीत बोले-लोगों को दिखाने के लिए मत कर

अर्चना पूरनसिंह ने हाल में अपने नया व्लॉग शेयर किया है। इस व्लॉग में परमीत पत्नी से कहते कि वो लोगों को दिखाने के लिए उनसे प्यार न करें। इस वीडियो पर यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 08:45 PM
share Share
Follow Us on
अर्चना पूरनसिंह ने पति से कहा I love you, परमीत बोले-लोगों को दिखाने के लिए मत कर

अर्चना पूरन सिंह और उनका परिवार अब यूट्यूब के व्लॉग्स सोशल मीडिया छाया रहता है। कुछ समय पहले उनके बेटे आर्यमान ने भी अपना चैनल शुरू किया है। सेठी परिवार अब अपने यूट्यूब यूजर्स को एंटरटेन कर रहे हैं। हाल में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें परमीत, पत्नी अर्चना से कहते हैं कि वो लोगों को दिखाने के लिए उन्हें प्यार न करें। इस पर अर्चना भी हैरान हो गई।

परमीत के जवाब पर हैरान अर्चना

नए वीडियो में देखा जा सकता है अर्चना पति परमीत को प्यार जताते हुए गले लगाने की कोशिश करती हैं। अर्चना, परमीत से कहती हैं, ‘आई लव यू’। लेकिन परमीत ने तुरंत उन्हें टोकते हुए कहा “तू लोगों को दिखाने के लिए मत रोमांस कर मेरे साथ।” इस पर अर्चना भी चौंक गईं और बोलीं, “अरे यार, मौसम अच्छा था, इसलिए बोल रही थी।” उनके बेटे और एक्ट्रेस योगिता बिहानी हंस पड़ती हैं।

अर्चना पूरण सिंह

बचपन में बच्चों को मारते थे परमीत

ना ने इस व्लॉग में आगे दोनों बेटों आर्यमान और अयुष्मान ने अपने बचपन की यादें ताज़ा कीं। आर्यमान ने मजाक में कहा कि बचपन में पापा परमीत उन्हें मारते थे। इस पर अर्चना ने झट से बात संभालते हुए कहा “तुम्हारी मां ने तुम्हें मारा है। अगर हम विदेश में रहते, तो यह बात मानने पर मुझे जेल हो जाती।” परमीत भी तुरंत बोले, “अब ये छप जाएगा कि परमीत अपने बच्चों को मारता था।”

बता दें, हाल में अर्चना के बेटे आर्यमान ने अपने व्लॉग्स में एक्ट्रेस योगिता बिहानी को शादी के लिए प्रपोस किया था। दोनों अब साथ में लिव इन में रह रहे हैं।

archana puran singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।