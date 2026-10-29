अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे ने घुटने पर बठकर किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, शेयर की लिपलॉक वाली फोटो
अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी को प्रपोज किया है। उन्होंने इटली में अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी को प्रपोज करते हुए तस्वीरें इंस्टा पर शेयर की हैं।
अर्चना पूरन सिंह के घर खुशियों ने दस्तक दी है। उनके छोटे बेटे आयुष्मान सेठी ने अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी को इटली में प्रपोज किया। इस प्रपोजल की तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में से एक में आयुष्मान अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा को लिपलॉक भी करते नजर आ रहे हैं।
अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज
आयुष्मान सेठी ने इस प्रपोजल की तस्वीरें इंस्टा पर शेयर करते हुए लिखा- दुनिया की तमाम जगहों और तमाम जिंदगियों में से जो हम जी सकते थे, किसी तरह हम एक-दूसरे को मिले। और हम बार-बार एक दूसरे को ही चुनेंगे। हम हर जन्म में एक दूसरे को ही चुनेंगे।
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घुटने पर बैठकर गर्लफ्रेंड समीक्षा को किया प्रपोज
आयुष्मान सेठी ने गर्लफ्रेंड को इटली के कैप्री में प्रपोज किया। हसीन वादियों के बीच आयुष्मान ने लेडीलव को अंगूठी पहनाई। इन तस्वीरों में से एक में आयुष्मान घुटने पर बैठकर गर्लफ्रेंड को अंगूठी पहनाते नजर आ रहे हैं।
समीक्षा शेट्टी ने अपनी अंगूठी की फ्लॉन्ट
एक दूसरी तस्वीर में समीक्षा शेट्टी अपनी अंगूठी को फ्लॉन्ट करती नजर आईं। इस तस्वीर में आयुष्मान अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाए हुए हैं और समीक्षा अंगूठी को दिखाते हुए अपने मुंह पर हाथ रखे हुए हैं।
गर्लफ्रेंड को आयुष्मान सेठी ने किया लिपलॉक
प्रपोजल के बाद आयुष्मान और समीक्षा ने शिप पर जश्न मनाया। शिप पर भी समीक्षा अपनी अंगूठी फ्लॉन्ट करती नजर आईं। एक तस्वीर में आयुष्मान अपनी गर्लफ्रेंड को गालों पर किस करती नजर आए। वहीं, एक दूसरी तस्वीर में कपल एक दूसरे को लिपलॉक किस करते नजर आए।
क्या करते हैं अर्चना पूरन सिंह के बेटे?
अर्चना पूरन सिंह की बात करें तो उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे के नाम आर्यमन सेठी है। वहीं, छोटे बेटे का नाम आयुष्मान सेठी है। आयुष्मान पेशे से एक्टर, लेखक और प्रोड्यूसर हैं। अब वो व्लॉगिंग भी करते हैं। आयुष्मान के व्लॉग में अक्सर उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा भी नजर आती थीं। आर्यमन की बात करें तो वो भी अपनी मंगेतर योगिता बिहानी के साथ व्लॉग बनाते हैं। दोनों ने जुलाई 2025 में अपने रिश्ते को आधिकारिक और उसी साल दोनों ने सगाई की थी। फैमिली व्लॉग में अक्सर समीक्षा और योगिता नजर आई हैं। अर्चना पूरन सिंह का अपनी दोनों फ्यूचर बहुओं के साथ रिश्ता काफी अच्छा है।
क्या करती हैं समीक्षा शेट्टी?
समीक्षा शेट्टी की बात करें तो वो योगा ट्रेनर, माइंड कोच और हेल्थ मेंटर हैं। समीक्षा ने कई सेलेब्स को ट्रेन किया है। समीक्षा अपने बॉयफ्रेंड से उम्र में 6 साल बड़ी हैं। दोनों अक्सर इंस्टाग्राम पर रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।
अर्चना पूरन सिंह के बारे में
अर्चना पूरन सिंह की बात करें तो वो कपिल शर्मा शो का हिस्सा हैं। वहीं, वो यूट्यूब पर अपने व्लॉग बनाने को लेकर काफी एक्टिव भी हैं। इस वक्त अर्चना पूरन सिंह अपने पति परमीत सेठी के साथ कलर्स के रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा 2 का हिस्सा हैं। इस शो में उनके साथ दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया, मनोज तिवारी-सुरभि, अर्जुन बिजलानी-नेहा स्वामी, शब्बीर आहलूवालिया-कांची कौल, दिशा परमार-राहुल वैद्य जैसी फेमस जोड़ियां नजर आ रही हैं। पहले सीजन की तरह ही इस सीजन को सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी होस्ट कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना