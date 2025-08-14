अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमान ने योगिता को किया प्रपोज, लिया लिव-इन में रहने का फैसला
आर्यमान और योगिता ने इसी साल जुलाई में अपने रिलेशनशिप की पुष्टि की थी। वहीं अब दोनों ने सगाई कर ली है। इतना ही नहीं, दोनों ने साथ में रहने का भी फैसला लिया है।
‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ की जज अर्चना पूरन सिंह के बड़े बेटे आर्यमन सेठी ने अपनी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस योगिता बिहानी के साथ इंगेजमेंट कर ली है। आर्यमन ने योगिता को सूरजमुखी देकर रोमांटिक अंदाज में प्रपोज और फिर अपने नए घर की चाबी दी। इतना ही नहीं, आर्यमन ने बताया कि उन्होंने साथ में रहने का फैसला लिया है।
कहां है आर्यमन का नया घर?
आर्यमन ने बताया कि उनका नया घर, अर्चना और परमीत के पुराने घर के पास ही है। उन्होंने बताया कि दोनों घर के बगीचे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने बेटे आर्यमन और योगिता को साथ देख अर्चना इमोशनल हो गईं। फिर आर्यमन ने बताया कि जब वह योगिता को प्रपोज करने का प्लान बना रहे थे तब उनके माता-पिता ने भी उनकी मदद की थी।
आयुष्मान ने दी आर्यमान को बधाई
आर्यमान के भाई आयुष्मान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दोनों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, “मेरे पसंदीदा लोगों को बधाई!!! आर्यमान और योगिता…परिवार में आपका स्वागत है योगी!!! मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है। मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूं, यह अब तक की सबसे अच्छी बात है। आप दोनों से बहुत प्यार करता हूं।”
कौन हैं योगिता बिहानी?
योगिता बिहानी ने साल 2018 में एकता कपूर के शो "दिल ही तो है" में पलक शर्मा का किरदार निभाया था। फिर उन्होंने "एके वर्सेस एके", "विक्रम वेधा" और "द केरल स्टोरी" जैसे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। योगिता कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं और कई ब्रांड्स को प्रमोट भी कर चुकी हैं।
