इस फेमस एक्ट्रेस ने पति की वजह से किया C-ग्रेड फिल्मों में काम, सालों बाद कहा- 'घर में रोटी तो पहुंचाना है...'
फिल्म इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, जिन्हें करियर के शुरुआत में मजबूरी के चलते सी-ग्रेड या फिर बी-ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। ऐसा ही बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह को भी करना पड़ा था। कई आइकॉनिक फिल्मों में काम कर चुकीं अर्चना अपने जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस रहीं हैं। उन्होंने साल 1992 में परमीत सेठी से शादी की अब उनके दो बेटे हैं, आर्यमन सेठी और आयुष्मान सेठी। सालों बाद अर्चना ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर खुलासा किया कि आखिर उन्हें परमीत से शादी के बाद सी-ग्रेड फिल्मों में काम क्यों करना पड़ा।
शादीशुदा एक्ट्रेस को कम काम मिलता था
अर्चना पूरन सिंह इन दिनों अपने यूट्यूब चैनल को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। वो अक्सर अपने चैनल पर अपनी फैमिली के व्लॉग्स शेयर करती हैं, जिसे उनके फैंस काफी पसंद करते हैं। ऐसे में अर्चना ने अपने हालिया व्लॉग में बात करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के उस दौर में, शादी को अक्सर फीमेल एक्टर्स के लिए एक रुकावट के तौर पर देखा जाता था, जिससे उन्हें कम मौके मिलते थे।
अर्चना ने शादी को सीक्रेट रखने की बताई वजह
अर्चना ने इस इस सोच को "बकवास ट्रेंड" बताया और कहा कि काम करते हुए अपनी शादीशुदा स्टेटस को प्राइवेट रखने के उनके फैसले में इसका बड़ा रोल था। उन्होंने यह भी बताया कि शादी को सीक्रेट रखने के पीछे कई पर्सनल और सोशल चुनौतियां थीं। परमीत उनसे छोटे थे, जिसकी वजह से परिवार वालों की तरफ से विरोध हुआ, और दोनों तरफ से रिश्ते को लेकर नापसंदगी थी।
अपने अंदर की औरत की फीलिंग्स को दबा दिया था
अर्चना ने माना, 'जब मैंने परमीत से शादी की, तो मुझे लगा, 'हां, मैं ही हूं जो कमा रही हूं'। लेकिन कहीं न कहीं मैंने अपने अंदर की औरत वाली फीलिंग्स को दबा दिया था, जो चाहती थी कि कोई मुझे सहारा दे, जो चाहती थी कि मैं किसी पर निर्भर रहूं और उसकी इज्जत करूं, ठीक वैसे ही जैसे मेरी मां मेरे पिता की इज्जत करती थी। कभी-कभी मुझे लगता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कमा रही हूं, लेकिन कभी-कभी मैं परमीत को कमाने के लिए उकसाती थी और प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट करने के लिए तुम्हें टोकती थी।'
मैंने सी-ग्रेड फिल्में की
अर्चना ने व्लॉग में उस समय अपने प्रोफेशनल फैसलों पर भी बात की और ये भी माना कि उन्होंने मुंबई में जिंदा रहने के लिए ऐसी फिल्में कीं जिन पर उन्हें गर्व नहीं था। उन्होंने बताया, 'मेरा एक और मंत्र यह था कि मैंने कभी काम को ना नहीं कहा। इसका नतीजा यह हुआ कि मैंने बहुत खराब फिल्में कीं। मैंने सी-ग्रेड फिल्में कीं। मेरी सोच यह थी कि घर में खाना-पीना आता रहे। उस समय मुझे लगा कि अगर परमीत ने साथ दिया होता, तो मुझे वह काम नहीं करना पड़ता।'
परमीत ने दिया जवाब
इस पर परमीत ने कहा, 'उस समय मेरा नजरिया यह था कि अर्चना का करियर तो पहले ही बन चुका था, लेकिन मेरा करियर बन रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया, तो मैं पूरी तरह से इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा। मैं बहुत लंबे समय से हीरो बनने की कोशिश कर रहा था।' इस पर जब अर्चना ने यह कहकर जवाब दिया कि वह भी हीरोइन बनना चाहती थीं, तो परमीत ने समझाया, 'लेकिन तुम मुझसे सात साल बड़ी थी और करियर में मुझसे आगे थीं।'
