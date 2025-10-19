Hindustan Hindi News
अर्चना पूरनसिंह ने हेल्पर के लिए रखी इनाम वाली दिवाली पार्टी, 20 हजार जीत गए स्टाफ के सदस्य

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरनसिंह ने अपने हेल्पर के साथ खेले गेम में दिए पैसे। 20 हजार का इनाम जीत गए घर के ये हेल्पर। अर्चना ने कहा अपने स्टाफ को थैंक्यू बोलने का तरीका है ये है। वीडियो को पसंद किया जा रहा है। 

Sun, 19 Oct 2025 03:38 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस अपने यूट्यूब चैनल के जरिए फैंस को अपने घर की झलक और लाइफ अपडेट देती रहती हैं। अब अर्चना ने फैंस को बताया कि उन्होंने अपने हाउस हेल्पर्स और स्टाफ के साथ दिवाली वीक कैसे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर अर्चना और उनके पति परमीत सेठी ने अपने स्टाफ के लिए एक प्यारी-सी पार्टी रखी, जिसमें गिफ्ट्स के साथ कई मजेदार गेम्स खेले गए।

अर्चना के स्टाफ ने जीते पैसे

पार्टी की सबसे बड़ी हाइलाइट रही गेम, जिसमें कुल 20 हजार रुपए के कैश प्राइज रखे गए थे। परमीत सेठी ने खुद गेम की शुरुआत करते हुए नियम समझाए “हर राउंड में 10,000 रुपए का इनाम रहेगा, लाइन पूरी करने वाले को 1,000 रुपए और फुल हाउस जीतने वाले को 5,000 रुपए मिलेंगे।” घर के स्टाफ को दो टीमों में बांटा गया। लड़कियों की टीम को योगिता बिहानी ने लीड किया, जबकि लड़कों की टीम की तरफ से आर्यमान और आयुष्मान गेम में लीड करते रहे। इस गेम में घर के सभी स्टाफ ने प्राइस मनी जीती।

स्टाफ को मानती हैं परिवार

वीडियो में अर्चना और परमीत दोनों ही बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि ये छोटा-सा सेलिब्रेशन उनके स्टाफ को थैंक्यू बोलने का एक तरीका है। एक्ट्रेस के यूट्यूब चैनल पर अक्सर उनके स्टाफ को देखा जाता है। अर्चना और उनके दोनों बेटे घर के सभी स्टाफ को अपना परिवार मानते हैं।

वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो अर्चना पूरन सिंह हाल ही में कपिल शर्मा के शो में नजर आ रही थीं। लेकिन फिलहाल शो का तीसरा सीजन खत्म हो चुका है। शो के नए सीजन में अर्चना की हंसी देखना मजेदार होगा।

