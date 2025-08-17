अर्चना पूरनसिंह ने होने वाली बहू योगिता बिहानी को दी अपनी पुश्तैनी अंगूठी, शादी की न्यूज का हो रहा है इंतजार
अर्चना पूरनसिंह के घर शहनाई बज सकती हैं । हाल में उनके बैठे आर्यमान ने एक्ट्रेस योगिता बिहानी को प्रपोज किया और अब अर्चना ने उन्हें अपनी पुश्तैनी अंगूठी पहनाई है। यूट्यूब पर इस परिवार को प्यार मिल रहा है।
अर्चना पूरनसिंह और उनके परिवार ने हाल में अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। अपने चैनल पर सेठी परिवार निजी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें फैंस के साथ शेयर करते देखे गए हैं। हाल में अर्चना के बड़े बेटे आर्यमान ने अपनी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी को लाइव प्रपोज भी कर दिया। बेटे आर्यमान ने प्रपोजल का वीडियो अपने पर्सनल चैनल पर शेयर किया था। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें अर्चना अपनी होने वाली बहू को पुश्तैनी अंगूठी देती हुईं नजर आ रही हैं।
अर्चना ने होने वाली बहू को पहनाई पुश्तैनी अंगूठी
आर्यमान ने एक प्यारा वीडियो शेयर किया जिसमें वह योगिता को उनके नए घर की चाबियां गिफ्ट करते हैं। इसके बाद अर्चना पूरण सिंह अपनी मां से मिली फैमिली की धरोहर अंगूठी योगिता को देती हैं। यह वही रिंग है जो अर्चना को उनकी शादी के वक्त मिली थी और अब उन्होंने इसे अपनी होने वाली बहू को दे दिया। वीडियो में आर्यमान, योगिता से अंगूठी को लेकर उनकी पसंद पूछते हैं। योगिता कहती हैं कि उन्हें यह पसंद है बिना किसी बदलाव के। इसके बाद योगिता ने अपने पेरेंट्स और दोस्तों को खुशखबरी दी। इस रिश्ते से दोनों परिवार बेहद खुश हैं।
प्रपोजल
हाल में आर्यमान ने योगिता को घुटनों पर बैठकर अपने परिवार के सामने प्रपोज भी किया था। बेटे की जिंदगी में खुशियों को आता देख अर्चना इमोशनल हो गई थीं। दोनों ने होने वाली बहू को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। अब फैंस इनकी शादी की खबर का इंतजार कर रहे हैं।
योगिता की फिल्में
बता दें, योगिता को द केरला स्टोरी में देखा गया था। उनकी परफॉरमेंस को ऑडियंस ने पसंद किया। इसके अलावा वो टीवी शो का भी हिस्सा रह चुकी हैं। योगिता और आर्यमान की जोड़ी को यूट्यूब ऑडियंस पसंद कर रही है। आगे आने वाले दिनों में दोनों फैंस के साथ शादी की जानकरी भी शेयर कर सकते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।