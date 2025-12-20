बहू पर भड़की अर्चना पूरन सिंह! सरेआम योगिता बिहानी से कहा ये क्या तरीका है

संक्षेप: हाल ही में अर्चना और उनकी फैमिली ने 'आप का परिवार' व्लॉग की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इन-हाउस सेरेमनी का आयोजन किया। इस दौरान उनका पूरा परिवार मौजूद था। अपने व्लॉग में अर्चना ने उन सेलेब्स को भी सम्मानित किया जो पिछले एक साल से उनके इस मस्ती-मजाक का हिस्सा रहे।

बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अर्चना ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है। साथ ही अर्चना कई रियलिटी शोज का हिस्सा भी रहीं हैं। इन दिनों अर्चना अपने यूट्यूब चैनल AAAP Ka Parivaar को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। अर्चना ने हाल ही में 'आप का परिवार' व्लॉग की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इस दौरान अर्चना पूरन सिंह की बहू योगिता बिहानी ने कुछ ऐसा किया कि एक्ट्रेस को गुस्सा आ गया। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था...

व्लॉग एनिवर्सरी पर रखी गई रेड कार्पेट इवेंट 'आप का परिवार' के स्पेशल व्लॉग के एपिसोड को आर्यमान सेठी की मंगेतर यानी और अर्चना पूरन सिंह की बहू योगिता बिहानी ने होस्टिंग की। व्लॉग के पहले एनिवर्सरी पर एक शानदार रेड कार्पेट इवेंट रखा गया, जिसमें परिवार के हर सदस्य ने ड्रेस कोड के साथ एंट्री की। लेकिन जब आर्यमन रेड कार्पेट पर आए, तो योगिता ने उन्हें चिढ़ाया क्योंकि ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे। इस दौरान अर्चना बहू योगिता ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आ गया। चलिए बताते हैं ऐसा क्या हुआ...।