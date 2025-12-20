Hindustan Hindi News
बहू पर भड़की अर्चना पूरन सिंह! सरेआम योगिता बिहानी से कहा ये क्या तरीका है

संक्षेप:

हाल ही में अर्चना और उनकी फैमिली ने 'आप का परिवार' व्लॉग की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इन-हाउस सेरेमनी का आयोजन किया। इस दौरान उनका पूरा परिवार मौजूद था। अपने व्लॉग में अर्चना ने उन सेलेब्स को भी सम्मानित किया जो पिछले एक साल से उनके इस मस्ती-मजाक का हिस्सा रहे।

Dec 20, 2025 10:53 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अर्चना ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है। साथ ही अर्चना कई रियलिटी शोज का हिस्सा भी रहीं हैं। इन दिनों अर्चना अपने यूट्यूब चैनल AAAP Ka Parivaar को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। अर्चना ने हाल ही में 'आप का परिवार' व्लॉग की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इस दौरान अर्चना पूरन सिंह की बहू योगिता बिहानी ने कुछ ऐसा किया कि एक्ट्रेस को गुस्सा आ गया। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था...

इन-हाउस सेरेमनी का आयोजन

दरअसल, हाल ही में अर्चना और उनकी फैमिली ने 'आप का परिवार' व्लॉग की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इन-हाउस सेरेमनी का आयोजन किया। इस दौरान उनका पूरा परिवार मौजूद था। अपने व्लॉग में अर्चना ने उन सेलेब्स को भी सम्मानित किया जो पिछले एक साल से उनके इस मस्ती-मजाक का हिस्सा रहे।

व्लॉग एनिवर्सरी पर रखी गई रेड कार्पेट इवेंट

'आप का परिवार' के स्पेशल व्लॉग के एपिसोड को आर्यमान सेठी की मंगेतर यानी और अर्चना पूरन सिंह की बहू योगिता बिहानी ने होस्टिंग की। व्लॉग के पहले एनिवर्सरी पर एक शानदार रेड कार्पेट इवेंट रखा गया, जिसमें परिवार के हर सदस्य ने ड्रेस कोड के साथ एंट्री की। लेकिन जब आर्यमन रेड कार्पेट पर आए, तो योगिता ने उन्हें चिढ़ाया क्योंकि ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे। इस दौरान अर्चना बहू योगिता ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आ गया। चलिए बताते हैं ऐसा क्या हुआ...।

बहू पर आया गुस्सा

योगिता बिहानी ने जैसे ही अवॉर्ड विनर्स की घोषणा शुरू की उन्होंने अर्चना पूरन सिंह को आंटी कहकर बुलाया। उन्होंने कहा, 'शुरू करते हैं आज के अवॉर्ड्स और हमारी पहली प्रेजेंटर आ रही हैं...आंटी।' योगिता की ये बात अर्चना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने योगिता से कहा, 'ये कोई तरीका होता है इंट्रोड्यूस करने का? आंटी नहीं, अर्चना पूरन सिंह बोलो और एंट्री थोड़ी ग्रैंड अनाउंस करो।' अर्चना का ये व्लॉग काफी वायरल हो रहा है।

