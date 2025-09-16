Arbaz Patel Talked About Rj Mahvash and Yuzvendra Chahal to Dhanashree Verma cheating accusation अरबाज ने बोला- सुनने में आया था कि आपने धोखा दिया था, धनश्री बोलीं- एक डर रहता है न कि कहीं…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडArbaz Patel Talked About Rj Mahvash and Yuzvendra Chahal to Dhanashree Verma cheating accusation

अरबाज ने बोला- सुनने में आया था कि आपने धोखा दिया था, धनश्री बोलीं- एक डर रहता है न कि कहीं…

रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें डर था कि कहीं मैं अपना मुंह न खोल दूं इसलिए उन्होंने नेगेटिव पीआर करवाया।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:57 AM
share Share
Follow Us on
अरबाज ने बोला- सुनने में आया था कि आपने धोखा दिया था, धनश्री बोलीं- एक डर रहता है न कि कहीं…

रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ का लेटेस्ट एपिसोड ड्रामा, इमोशन और चौंकाने वाले खुलासों से भरा रहा। इस बार चर्चा का केंद्र बने अरबाज पटेल, धनश्री वर्मा और पवन सिंह।अरबाज ने धनश्री से उनके एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल और आरजे महवश के बारे में बात की। इस पर धनश्री ने खुलकर जवाब दिया। वहीं पवन सिंह ने भी अपनी पर्सनल लाइफ की मुश्किलें शेयर कीं, जिससे बातचीत और भी दिलचस्प बन गई।

अरबाज ने धनश्री से कहा, ‘अभी वो (युजवेंद्र चहल) जिनके साथ हैं उनकाे (आरजे महवश) मैं बहुत अच्छे से जानता हूं।’ धनश्री बोलीं, ‘छोड़ो मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है।’ अरबाज बोले, ‘नहीं मुझे ऐसा सुनने में आया था कि आपने धोखा दिया था ऐसा वैसा…।’ इस पर धनश्री ने कहा, ‘वो तो फैलाएंगे न। अब क्या बोलूं। फालतू बातें। सब नेगेटिव पीआर, इसको नीचे करो क्योंकि एक डर रहता है न कि कहीं मैं न मुंह खोल दूं तो पहले कैसे दबाएं। मैंने बताऊंगी न एक-एक पॉइंट अरबाज आपको ये शो चना मुर्रा लगेगा।’

पवन बोले, ‘इसलिए मैं कहता हूं आपको।’ धनश्री बोलीं, ‘आप पहले दिन से बोल रहे हो मुझे ये बात कि ये शो कुछ नहीं है।’ पवन ने अरबाज से कहा, ‘मैं क्या कहूं दोस्त। मैं खुद इसी दौर से अभी गुजर रहा हूं।’ अरबाज हंसने लगे। पवन सिंह बोले, ‘ठीक है। इससे ज्यादा मत बोलना क्योंकि ये सब ज्यादा पकड़ते हैं लोग।’ धनश्री बोलीं, ‘मैं नहीं बोलना चाहती। मैं चाहती हूं कि सब खुश रहें। जिंदगी में आगे बढ़ें।’

dhanashree verma

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।