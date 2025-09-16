अरबाज ने बोला- सुनने में आया था कि आपने धोखा दिया था, धनश्री बोलीं- एक डर रहता है न कि कहीं…

रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें डर था कि कहीं मैं अपना मुंह न खोल दूं इसलिए उन्होंने नेगेटिव पीआर करवाया।

रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ का लेटेस्ट एपिसोड ड्रामा, इमोशन और चौंकाने वाले खुलासों से भरा रहा। इस बार चर्चा का केंद्र बने अरबाज पटेल, धनश्री वर्मा और पवन सिंह।अरबाज ने धनश्री से उनके एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल और आरजे महवश के बारे में बात की। इस पर धनश्री ने खुलकर जवाब दिया। वहीं पवन सिंह ने भी अपनी पर्सनल लाइफ की मुश्किलें शेयर कीं, जिससे बातचीत और भी दिलचस्प बन गई।

अरबाज ने धनश्री से कहा, ‘अभी वो (युजवेंद्र चहल) जिनके साथ हैं उनकाे (आरजे महवश) मैं बहुत अच्छे से जानता हूं।’ धनश्री बोलीं, ‘छोड़ो मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है।’ अरबाज बोले, ‘नहीं मुझे ऐसा सुनने में आया था कि आपने धोखा दिया था ऐसा वैसा…।’ इस पर धनश्री ने कहा, ‘वो तो फैलाएंगे न। अब क्या बोलूं। फालतू बातें। सब नेगेटिव पीआर, इसको नीचे करो क्योंकि एक डर रहता है न कि कहीं मैं न मुंह खोल दूं तो पहले कैसे दबाएं। मैंने बताऊंगी न एक-एक पॉइंट अरबाज आपको ये शो चना मुर्रा लगेगा।’