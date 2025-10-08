arbaaz khan sshura reached galaxy apartment with his newborn daughter watch बेटी को लेकर घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे अरबाज खान, परिवार ने किया पहली पोती का स्वागत, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडarbaaz khan sshura reached galaxy apartment with his newborn daughter watch

बेटी को लेकर घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे अरबाज खान, परिवार ने किया पहली पोती का स्वागत

बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान बेटी के जन्म के बाद आज उन्हें अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट लेकर पहुंचे हैं। घर की पहली पोती का स्वागत धूमधाम से किया गया। अभी बेटी के नाम की जानकारी नहीं दी गई है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 04:57 PM
share Share
Follow Us on
बेटी को लेकर घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे अरबाज खान, परिवार ने किया पहली पोती का स्वागत

बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और शूरा खान हाल में एक प्यारी बेटी के पेरेंट्स बने हैं। अब शूरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अरबाज अपनी नन्ही परी को गोद में लेकर घर के लिए रवाना हुए हैं। अरबाज को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर बेटी को गोद में लिए देखा गया। एक्टर ने पैपराजी की बधाइयों का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटी के जन्म से दोनों ही परिवारों में खुशियों का माहौल है।

गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची अरबाज की बेटी

शूरा ने 5 अक्टूबर को बेटी को जन्म दिया था। इस खास समय में खान परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा था। शूरा और नन्ही भतीजी को देखने खुद सलमान खान अपने बिजी शेड्यूल से ब्रेक लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। सोहेल खान, अरबाज के बेटे अरहान भी घर आई परी को देखने हॉस्पिटल के बाहर देखे गए थे। अब नन्ही पारी अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंच गई है जहां अरबाज और शूरा का परिवार स्वागत के लिए मौजूद है।

लव स्टोरी और शादी

बता दें, अरबाज खान और शूरा ने एक दूसरे को करीब एक साल तक डेट किया था। फिर एक्टर ने एक रेस्टोरेंट में फूलों के साथ शूरा को शादी के लिए प्रोपोज किया। दोनों ने बहन अर्पिता के घर की टैरेस पर एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली थी। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। सलमान ने दोनों को नए जीवन के लिए आशीर्वाद दिया था। सलीम खान और सलमा खान बेटे का घर दोबारा बस जाने से खुश थे। अब शादी के करीब दो साल बाद शूरा मां बनीं हैं और उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। वैसे खान परिवार में ये पहली पोती आई है जिसकी खुशी अलग है।

arbaaz khan Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।