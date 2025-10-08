बेटी को लेकर घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे अरबाज खान, परिवार ने किया पहली पोती का स्वागत

बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान बेटी के जन्म के बाद आज उन्हें अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट लेकर पहुंचे हैं। घर की पहली पोती का स्वागत धूमधाम से किया गया। अभी बेटी के नाम की जानकारी नहीं दी गई है।

बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और शूरा खान हाल में एक प्यारी बेटी के पेरेंट्स बने हैं। अब शूरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अरबाज अपनी नन्ही परी को गोद में लेकर घर के लिए रवाना हुए हैं। अरबाज को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर बेटी को गोद में लिए देखा गया। एक्टर ने पैपराजी की बधाइयों का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटी के जन्म से दोनों ही परिवारों में खुशियों का माहौल है।

गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची अरबाज की बेटी शूरा ने 5 अक्टूबर को बेटी को जन्म दिया था। इस खास समय में खान परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा था। शूरा और नन्ही भतीजी को देखने खुद सलमान खान अपने बिजी शेड्यूल से ब्रेक लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। सोहेल खान, अरबाज के बेटे अरहान भी घर आई परी को देखने हॉस्पिटल के बाहर देखे गए थे। अब नन्ही पारी अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंच गई है जहां अरबाज और शूरा का परिवार स्वागत के लिए मौजूद है।