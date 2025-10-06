घर में छोटी बहन के जन्म से खुश हुए बड़े भाई अरहान खान, सौतेली मां शूरा का हालचाल लेने पहुंचे हॉस्पिटल

अरबाज खान और शूरा खान के घर खुशियों ने दस्तक दी है। दोनों बेटी के पेरेंट्स बने हैं। अब बहन के जन्म से बड़े भाई अरहान भी बेहद खुश हैं। उन्हें बीती रात हॉस्पिटल के बाहर देखा गया।

अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने हैं। शूरा ने बीते दिन यानी 5 अक्टूबर को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया।घर में बेटी के जन्म से जश्न मनाया जा रहा है। अरबाज और शूरा के साथ जो सबसे ज्यादा खुश हैं वो हैं अरहान खान। अरबाज और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान अब एक बहन के भाई बन गए हैं। बहन के जन्म से अरहान खुश हैं। उन्हें हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया। पैपराजी से मिली बधाइयों को अरहान ने हंसते हुए स्वीकार किया और सभी का शुक्रियादा किया।

ऐसा है सौतेली मां से रिश्ता अरहान अपनी सौतेली मां शूरा के साथ अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं।उन्हें कई मौकों पर शूरा के साथ देखा गया है। कई मौकों पर वो मां को घर छोड़ने और लेने गए हैं। ऐसे में अरहान अपने घर में आई एक छोटी सी बहन के आने से खुश हैं। इस वीडियो में अरहान के चेहरे की खुशी साफ़ देखी जा सकती है।