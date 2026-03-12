Hindustan Hindi News
अरबाज खान ने बताया पिता का हाल, डिस्चार्ज को लेकर दिया ये अपडेट

Mar 12, 2026 05:42 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
अरबाज खान ने अपने पिता सलीम खान का हेल्थ अपडेट दिया है। सलीम जो 17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनको लेकर काफी समय से अपडेट नहीं आया था, लेकिन अब बेटे अरबाज ने बताया कि उनकी हालत कैसी है।

सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान के पिता सलीम खान 17 फरवरी से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। सलीम को ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। खान परिवार अस्पताल जाकर सलीम से मिलता रहता है। अब अरबाज ने सलीम का हेल्थ अपडेट दिया है।

क्या बोले अरबाज खान

अरबाज दरअसल, हाल ही में एक इफ्तार पार्टी में नजर आए। इस दौरान उन्हें जब पैपराजी ने कैप्चर किया तो सलीम की हेल्थ को लेकर पूछा। इस पर अरबाज ने कहा वह अब बेहतर हैं। उनकी हालत अब ठीक है। पापा अब बेहतर हैं।

बताया कब होंगे सलीम डिस्चार्ज

फिर किसी ने पूछा कि सलीम डिस्चार्ज कब होंगे तो सलीम खान ने कहा, ‘जल्द…इंशाअल्लाह।’

डॉक्टर्स ने बताया था सलीम का अपडेट

सलीम के अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर जलील पार्कर ने कहा था, ‘छोटा ब्रेन हेमरेज हुआ था। एक छोटा प्रोसेस हुआ था सुबह। वह अब बेहतर हैं, लेकिन अब भी वेन्टिलेटर पर हैं। कल तक उन्हें वेन्टिलेटर से निकाल दिया जाएगा। उनकी उम्र को देखते हुए रिकवर टाइम थोड़ा लंबा हो सकता है।’

डॉक्टर ने यह भी कहा कि सलीम खान का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा था, जब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें झटके भी लग रहे थे।

सलमान हुए थे नाराज

वैसे बता दें कि इसके बाद यह भी खबर आई थी कि सलमान और खान परिवार डॉक्टर के स्टेटमेंट से खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि मीडिया में सलीम को लेकर कोई अपडेट दिया जाए क्योंकि इससे अफवाहों को हवा मिल जाती है। ये पर्सनल मैटर है और इसे पर्सनल ही रखा जाना चाहिए। अगर कोई भी अपडेट देना होगा तो परिवार खुद दे देगा।

वैसे इसके बाद से डॉक्टर या अस्पताल के किसी भी स्टाफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।

कई सेलेब्स पहुंचे थे मिलने

सलीम खान से मिलने अस्पताल में कई सेलेब्स भी गए थे जिसमें आमिर खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, संजय दत्त, रितेश देशमुख शामिल हैं।

आमिर ने दिया था सलीम का अपडेट

आमिर खान ने एक इवेंट में कहा था कि वह अस्पताल गए थे, लेकिन सलीम खान से मिल नहीं पाए। हालांकि परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की थी। सलीम अब पहले से बेहतर हैं। सब उनके जल्द ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं।

वहीं डेजी शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वह सलीम खान से मिली तो नहीं, लेकिन वह सलमान और परिवार वालों के टच में हैं। सलीम सर की हालात अब पहले से बेहतर हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
