'उन्हें चिंता था कि...', अरबाज नहीं चाहते थे कि मलाइका अरोड़ा करें ‘मुन्नी बदनाम’ पर डांस

संक्षेप: दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने दावा किया है कि अरबाज खान नहीं चाहते थे कि मलाइका अरोड़ा मुन्नी बदनाम हुई गाने पर डांस करें। उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता था कि ये अश्लील लगेगा क्योंकि वो एक रॉन्ची आइटम सॉन्ग था।

दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप कई मौकों पर सलमान खान और उनके परिवार को लेकर तरह-तरह के दावा कर चुके हैं। अभिनव कश्यप को दबंग डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है। अब अभिनव कश्यप ने दावा किया है कि अरबाज खान नहीं चाहते थे कि मलाइका अरोड़ मुन्नी बदनाम गाने पर डांस करें। उन्होंने कहा कि उन लोगों को चिंता थी कि ये अश्लील लगेगा क्योंकि वो एक रॉन्ची आइटम सॉन्ग था।

अरबाज नहीं चाहते थे कि मलाइका करें मुन्नी बदनाम पर डांस बॉलीवुड ठिकाना से खास बातचीत में अभिनव कश्यप ने कहा, “वो लोग मलाइका के इस गाने (मुन्नी बदनाम) पर डांस करने से असहज थे। उन्हें चिंता था कि ये अश्लील लगेगा क्योंकि वो एक रॉन्ची नंबर है। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मलाइका ने आइटम सॉन्ग्स में अपनी पहचान खुद बनाई है, जैसे की उनकी स्टेप सास हेलन की थी। उन्हें गाने में लेने के लिए मैं उनसे लड़ा था, लेकिन अरबाज खासकर नहीं चाहते थे मलाइका वो गाना करें।”

साल 2016 में अलग हुए थे अरबाज और मलाइका अरबाज खान उस वक्त मलाइका अरोड़ा संग शादी के रिश्ते में थे। अरबाज और मलाइका साल 2016 में अलग हुए। अरबाज से अलग होने के बाद मलाइका ने अर्जुन कपूर को डेट किया था। हालांकि, अर्जुन कपूर के साथ भी उनका ब्रेकअप हो गया। वहीं, अरबाज खान की बात करें तो उन्होंने साल 2023 में शूरा से शादी की। हाल ही में शूरा और अरबाज के घर ए नन्हा मेहमान आया है।