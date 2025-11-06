संक्षेप: अरबाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में अरबाज 'काल त्रिघोरी' की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर पर अपना आपा खोते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या था पूरा मामला?

बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'काल त्रिघोरी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में अरबाज की फिल्म 'काल त्रिघोरी' का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। ऐसे में अब अरबाज अपनी फिल्म के प्रमोशन में जोरों-शोरों से जुटे हुए हैं। इसी बीच अब अरबाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में अरबाज 'काल त्रिघोरी' की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर पर अपना आपा खोते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या था पूरा मामला?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'काल त्रिघोरी' के प्रमोशन में बिजी हैं सलमान अरबाज खान ने मुंबई में बुधवार यानी 6 नवंबर अपनी आगामी फिल्म 'काल त्रिघोरी' की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एक्टर ने अपनी फिल्म को लेकर खुलकर बात की, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से अरबाज को काफी गुस्सा आया। दरअसल, कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने सलमान खान और परिवार को लेकर एक सवाल पूछा, जिसे सुनकर अरबाज को गुस्सा आ गया। हालांकि, उन्होंने किसी तरह कंट्रोल रखा और उस रिपोर्टर की बोलती बंद कर दी।

आखिर रिपोर्टर ने क्या किया था सवाल? अरबाज ने कहा, 'सलमान खान और फैमिली करना बीच में लाना जरूरी है? ये सवाल बिना नाम लिए भी आ सकता था ना? ओए, तेरे को तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। तुझे चैन ही नहीं पड़ता जब तक तू ऐसे सवाल नहीं पूछ लेता। तू वेट करता है कि जब सबके सवाल खत्म हो जाएंगे, तब मैं ऐसा पूछूंगा।'