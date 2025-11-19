अरबाज खान और शूरा ने दिखाई बेटी की पहली झलक, बोले- हमारे दिल का बड़ा हिस्सा

संक्षेप: अरबाज खान और शूरा खान कुछ समय पहले ही बेटी के पैरेंट्स बने हैं। दोनों की बेटी हैं सिपारा खान। अब दोनों ने सिपारा की फोटोज शेयर की हैं जिसे फैंस काफी प्यार दे रहे हैं।

अरबाज खान और शूरा खान अक्टूबर में ही बेबी गर्ल के पैरेंट्स बने हैं। दोनों ने बेबी के नाम की अनाउंसमेंट के साथ फैंस को गुड न्यूज दी थी। उन्होंने लिखा था कि उनकी बेटी सिपारा का जन्म हुआ है। अब अरबाज और शूरा ने अपनी बेटी की झलक फैंस के साथ शेयर की है। हालांकि दोनों ने बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है बल्कि छोटी-छोटी झलक दिखाई है।

क्या है फोटोज में दोनों ने 2 फोटोज शेयर की हैं जिसमें एक में अरबाज ने बेटी के पैर को पकड़ा है तो वहीं दूसरी में बेटी ने अरबाज के अंगूठे को पकड़ा है। इन फोटोज को शेयर कर लिखा है, ‘छोटे हाथ और छोटे पैर लेकिन हमारे दिल का बड़ा हिस्सा हैं सिपारा खान।’

अरबाज-शूरा की स्टोरी अरबाज और शूरा ने 24 दिसंबर 2023 में कुछ समय के रिलेशनशिप के बाद निकाह किया था। दोनों की शादी बिल्कुल प्राइवेट थी जिसमें सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल थे। वेडिंग अनाउंसमेंट कते हुए अरबाज ने लिखा था, अपनों की मौजूदगी में मैं और मेरी पार्टनर ने लाइफटाइम प्यार और साथ की शुरुआत की है। आप सभी के आशीर्वाद की जरूरत है।

अरबाज दूसरी बार पापा बने हैं। उनका 22 साल का बेटा अरहान भी है जो पहली पत्नी मलाइका से है। अरहान का बॉन्ड शूरा के साथ काफी अच्छा है। वह भी अपनी बहन से मिलने जाते रहते हैं।