अरबाज खान ने बेटी का रखा बेहद खूबसूरत नाम, मतलब जान आप भी कहेंगे ‘वाह’

Arbaaz Khan Daughter Name: अरबाज खान अपनी पत्नी और बेटी को घर ले आए हैं। नन्ही परी का स्वागत करने के बाद अरबाज और शूरा ने अपनी बेटी का नाम रिवील किया है।

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान ने अपनी बेटी का नाम रिवील किया है। बता दें, 5 अक्टूबर के दिन अरबाज की दूसरी पत्नी शूरा खान ने एक प्यारी-सी बेटी को जन्म दिया। तीन दिन तक शूरा अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में ही भर्ती रहीं। वहीं आज यानी बुधवार के दिन अरबाज अपनी नन्ही परी और पत्नी काे घर ले गए जहां पर पूरे खान परिवार ने उनका स्वागत किया।

बेटी का नाम घर पहुंचने के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशियां साझा करते हुए बेटी के नाम का खुलासा किया। कपल ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘अल्हम्दुलिल्लाह।’ वहीं पोस्ट में उन्होंने अपनी लाडली का नाम रिवील करते हुए बताया कि वे अपनी लाडली को ‘सिपारा खान’ कहकर पुकारेंगे।

‘सिपारा’ का मतलब ‘सिपारा’ नाम का मतलब बेहद खूबसूरत है। यह कुरान के तीस भागों में से एक हिस्से को दर्शाता है, जिसे धार्मिक रूप से बहुत पवित्र माना जाता है। वहीं कुछ अर्थों में इसका मतलब “सुंदर” या “प्रिय” भी होता है।

फैंस को पसंद आया ये नाम अरबाज और शूरा के फैन्स ने इस नाम को बेहद प्यारा और अर्थपूर्ण बताया है। सोशल मीडिया पर लोग कपल को बधाइयां दे रहे हैं। वहीं सलमान खान फैमिली के फैंस ‘सिपारा’ को पहले से ही “खान परिवार की लिटिल एंजल” कहकर बुला रहे हैं।