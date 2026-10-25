'स्टेज पर मुझे लगा कि जैसे मैं मौत को देख रहा हूं', क्यों बोले एआर रहमान?
म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने अपनी पहली लाइव परफॉर्मेंस को याद किया। उन्होंने कहा कि उस बात को 30 साल हो गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त उन्हें कैसा महसूस हुआ था।
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर संगीतकार और ऑस्कर-ग्रैमी विजेता एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट 'द वंडरमेंट टूर' अब मुंबई और दिल्ली में आने जा रहा है। इस बीच एआर रहमान ने अपने पहले लाइव टूर को याद किया। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार स्टेज पर थे, तो लगा कि वो मौत को देख रहे हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में एआर रहमान से पूछा गया कि वो एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने एकांत में रहना पसंद है, और रात में ही काम करते हैं। लेकिन जब आप मंच पर होते हैं, तो एक दमदार कलाकार के रूप में सामने आते हैं। तो आपका कौन सा रूप आपके स्वभाव के ज्यादा करीब है?
जब स्टेज पर लगा मौत को देख रहे हैं एआर रहमान
इस सवाल का जवाब देते हुए एआर रहमान ने कहा, “मुझे लगता है दोनों। एक वक्त ऐसा था जब मैं स्टेज पर था और मुझे लगा कि मैं मौत को देख रहा हूं। मैं बहुत डरा हुआ था। साल 1996 में मलेशिया में मेरी पहली परफॉर्मेंस से लेकर अब तक हम जो अलग-अलग चीजें करते हैं जैसे कि अमेरिका में सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ, और 'वंडरमेंट', उसमें 30 साल हो गए।"
एआर रहमान बोले- मेरा म्यूजिक अलग था
उन्होंने आगे कहा कि उनका म्यूजिक काफी अलग था इसलिए स्टेज पर संगीतकारों को उसे समझना मुश्किल होता था। तो हर चीज को सही ढंग से पेश करने में और ऐसे संगीतकार खोजने में थोड़ा समय लगा जो मेरे संगीत में कुछ जोड़ सकें न कि महीनों की मेहनत से तैयार की गई चीज को बिगाड़ दें। उन्होंने कहा कि अब वो काफी सहज महसूस करते हैं।
क्या स्टेज पर जाने से पहले तैयारी करते हैं एआर रहमान?
इस बातचीत के दौरान एआर रहमान से ये भी पूछा गया कि अब जब वो बहुत सहज हो चुके हैं, तो क्या अब भी उन्हें स्टेज पर जाने से पहले तैयारी करनी पड़ती है या स्टेज पर जाते ही उनका स्विच फ्लिप हो जाता है? इस सवाल के जवाब में संगीतकार ने कहा, "इसमें कम से कम कुछ दिन तो लग ही जाते हैं। अगर कोई टूर हो, तो शायद एक महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है।"
रोजा में काम करने को लेकर क्या बोले एआर रहमान?
रहमान से ये भी पूछा गया कि लोग कहते हैं कि रोजा उनका बेस्ट काम या पीक था। क्या वो इसपर कुछ कहना चाहेंगे? एआर रहमान ने कहा- ये सच है। मेरी पहली फिल्म में, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना सबकुछ दे दिया था जो मैं बन पाया था। लेकिन फिल्म का काम किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। ये केमिस्ट्री की तरह है- ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो पानी बन जाता है, और जब कार्बन के साथ मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है।
उन्होंने कहा कि अलग-अलग डायरेक्टर्स और टीम के साथ उनका अलग ही पहलू नजर आया है। 'ताल' में सुभाष घई के साथ काम करना अलग था, 'रोजा' या 'बॉम्बे' में मणिरत्नम के साथ काम करना अलग था, 'रॉकस्टार' में इम्तियाज अली के साथ काम करना अलग, और 'स्लमडॉग मिलियनेयर' में डैनी बॉयल के साथ काम करना अलग था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना