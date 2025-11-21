Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडar Rahman says he has read about Islam Hinduism and Christianity has problem with killing people in the name of religion
एआर रहमान को धर्म के नाम पर खून बहाने से है समस्या, बोले- इस्लाम, हिंदू और क्रिस्चिऐनिटी सबके…

एआर रहमान को धर्म के नाम पर खून बहाने से है समस्या, बोले- इस्लाम, हिंदू और क्रिस्चिऐनिटी सबके…

संक्षेप:

एआर रहमान हिंदू से सूफी बने। उनका कहना है कि सारे धर्मों के बारे में पढ़ा है लेकिन धर्म के नाम पर खून बहाने से उन्हें समस्या है। रहमान ने यह भी बताया कि सूफीवाद की तरफ झुकाव कैसे हुआ।

Fri, 21 Nov 2025 04:39 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एआर रहमान सभी धर्मों को मानते हैं। वह पहले भी बता चुके हैं कि उनका नाम दिलीप कुमार राजगोपाल था। उन्होंने अपना धर्म बदलकर सूफी कर लिया। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि उन्हें हिंदू ऐस्ट्रोलॉजर ने 'रहमान' नाम रखने का सुझाव दिया था। अब रहमान ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने सभी धर्मों के बारे में पढ़ा है। सूफीवाद पर भी बात की। रहमान ने कहा कि धर्म के नाम पर खून बहाना उन्हें नहीं पसंद है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मनोरंजन सबको करता है एक

एआर रहमान निखिल कामत के पॉडकास्ट में थे। यहां उन्होंने धर्म पर अपनी राय रखी। बोले, 'मैं सारे धर्मों का प्रशंसक हूं। मैंने इस्लाम, हिंदू धर्म और क्रिस्चिऐनिटी सबके बारे में पढ़ा है। मुझे बस धर्म के नाम पर लोगों को चोट पहुंचाने या मारने से समस्या है। मुझे मनोरंजन करना पसंद है और जब मैं परफॉर्म करता हूं तो लगता है कि किसी तीर्थ स्थल पर हूं। अलग धर्म के लोग, जो अलग भाषा बोलते हैं वहां सब एक हो जाते हैं।'

क्यों हुआ सूफीवाद की तरफ झुकाव

सूफीवाद की तरफ झुकाव क्यों हो गया इस पर रहमान बोले, 'सूफीवाद मौत के पहले मरने जैसा है। कुछ पर्दे होते हैं जो आपको आपकी छवि दिखाते हैं, इन पर्दों को हटाने के लिए आपको खत्म होना पड़ता है। वासना, लालच, जलन या किसी को जज करना सब कुछ मरना चाहिए। जब ईगो खत्म हो जाता है तो आप ईश्वर की तरह पारदर्शकी हो जाते हैं।'

सभी धर्मों में कॉमन है एक चीज

रहमान ने कहा कि सारे धर्म भले एक हैं लेकिन उनमें कुछ चीजें कॉमन हैं। वह बोले, 'आस्था सबमें कॉमन है, मुझे यही पसंद है। हम भले अलग धर्म फॉलो करें लेकिन आस्था में कितनी शिद्दत है यही मायने रखता है। यही वजह हमें अच्छे कामों की ओर ले जाती है।'

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
a r rahman

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।