प्रोड्यूसर को नहीं पसंद आए थे एआर रहमान के गाने, रॉकस्टार के लिए 8 महीने तक नहीं दी गई थी फीस
एआर रहमान ने हाल में बताया कि फिल्म रॉकस्टार के प्रोड्यूसर को उनके बनाए गाने पसंद नहीं आए थे। 8 महीनों तक उनकी फीस भी नहीं दी गई। अपने पैसों से खर्च उठा रहे थे म्यूजिशियन।
एआर रहमान को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजिशियन बताया जाता है। भारतीय म्यूजिक को ऑस्कर तक ले जाने वाले एआर रहमान को 8 महीने तक उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिली थी। हाल में हुए कार्यक्रम के दौरान म्यूजिक कंपोजर ने बताया कि फिल्म रॉकस्टार के प्रोड्यूसर को उनके गाने पसंद नहीं आए थे इसलिए उन्हें पैसे नहीं दिए गए। ये फिल्म इम्तियाज अली ने डायरेक्ट की थी। कार्यक्रम के दौरान दोनों ने अपनी 15 साल पुरानी साझेदारी याद की।
एआर रहमान को नहीं दी गई थी उनकी मेहनत की कमाई
देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने बताया कि उन्होंने साल 2011 में आई रॉकस्टार और 2014 में आई फिल्म हाईवे के लिए डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ काम किया था। इन्हीं फिल्मों में उन्होंने सबसे ज्यादा गाने दिए। बथ्सेत के दौरान उन्होंने एक किस्सा साझा किया। एआर रहमान ने बताया कि डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ उनकी पहली फिल्म रॉकस्टार के प्रोड्यूसर ने उन्हें पैसे नहीं दिए थे। उन्होंने कहा, प्रोड्यूसर ने मुझे रॉकस्टार के लिए पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें गाने पसंद नहीं आए। इस दौरान मैं अपने म्यूजिशियन और अपने ट्रेवल का खर्चा खुद उठाता रहा। मैंने इस बारे में डायरेक्टर इम्तियाज को भी कुछ नहीं बताया। फिर फिल्म रिलीज होने के 8 महीनों बाद उन्हें एक चेक दिया गया। दोनों ने ये भी बताया कि फिल्म के दौरान दोनों के बीच संपर्क नहीं था।
ये थे रॉकस्टार के प्रोड्यूसर
साल 2011 में आई रणबीर कपूर की रॉकस्टार को सुनील लुल्ला और धिलिन मेहता ने प्रोड्यूस किया था। एआर रहमान के मुताबिक इन्हें ही उनका म्यूजिक पसंद नहीं आया था और पेमेंट रोक दी गई थी। बाद में फिल्म रॉकस्टार का म्यूजिक कल्ट बन गया। साड्डा हक से लेकर, जो भी मैं कहना चाहूं, फिर से उड़ चला खूब हिट हुए थे। आज भी ये फिल्म गानों की वजह से याद की जाती है।
एआर रहमान और इम्तियाज अली ने साथ में बनाए ये गाने
इस बातचीत के दौरान इम्तियाज अली और एआर रहमान ने बताया कि दोनों ने साल 2014 में फिल्म हाईवे के लिए एक गाने की बातचीत की थी। बाद में वो बातचीत 14 गाने बनाने तक चली। इस फिल्म में एआर रहमान की 9 गाने दिखाए गए। सभी गाने खूब पसंद किए गए। एआर रहमान और इम्तियाज अली की जोड़ी ने स्क्रीन पर कुछ खास दिखाया और कानों को सुकून भरे गाने दिए।
रामायण के लिए ट्रोल हुए थे एआर रहमान
वर्क फ्रंट की बात करें तो एआर रहमान ने हाल में आई रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के लिए गाने कंपोज़ किए हैं। इन गानों में से कुछ के बोल डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखे हैं। कुछ अन्य गीतकारों से लिखवाए गए हैं। फिल्म के कुछगानों के लिए एआर रहमान को ट्रोल किया गया था। हालांकि, उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। फिल्म के गाने बाद में पसंद किए गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब भी चल रही है। दूसरी तरफ इम्तियाज अली अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। उनकी पिछली फिल्मों को औदिएन्केने प्यार दिया है। इस साल आई ‘मैं वापस आऊंगा’ ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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