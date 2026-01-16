मैं मुस्लिम हूं, ब्राह्मण स्कूल में पढ़ा हूं… रामायण के गाने कम्पोज करने पर क्या बोले एआर रहमान?
एआर रहमान मुस्लिम होकर रामायण के गाने कम्पोज कर रहे हैं। क्या उनकी धार्मिक आस्था इसके आड़े आई? इस पर रहमान ने कहा कि वह हर उस चीज की कद्र करते हैं जो अच्छी हो। उनका धर्म भी वही सिखाता है।
साल 2026 के मच अवेटेड प्रोजेक्ट रामायण का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी के म्यूजिक पर भी लोगों की नजरें टिकी हैं। नीतेश तिवारी रामायण के लि हैंस जिमर और एआर रहमान को लेकर आए हैं। यह पहला मौका है जब जिमर और रहमान साथ काम कर रहे हैं। एआर रहमान मुस्लिम हैं उनसे पूछा गया कि रामायण के लिए काम करते वक्त क्या उनका धर्म आड़े नहीं आया? इस पर उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। रहमान ने बताया कि उनके धर्म में भी सिखाया जाता है कि ज्ञान कहीं से भी मिले वो अनमोल होता है।
ब्राह्मण स्कूल में पढ़े हैं रहमान
एआर रहमान से बीबीसी एशियन यूट्यूब चैनल पर पूछा गया कि जब वह रामायण का एल्बम बना रहे थे तो उनकी धार्मिक आस्था आड़े आई? इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'मैं ब्राह्मण स्कूल में पढ़ा हूं। हर साल हमारे यहां रामायण और महाभारत होती थी तो मुझे कहानी पता है। कहानी एक व्यक्ति के बारे में है कि वह कितना गुणवान है, ऊंचे आदर्शों वाला है वगैरह। लोग इस पर बहस कर सकते हैं लेकिन मैं इन सारी अच्छी चीजों को महत्व देता हूं। कोई भी अच्छी चीज जिससे आप सीख सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने भी कहा है कि ज्ञान अनमोल है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कहां से मिल रहा है- चाहे वो राजा हो, भिखारी हो, अच्छा काम हो या बुरा। आप इन चीजों से मुंह नहीं चुरा सकते।'
छोटी सोच से ऊपर उठना चाहिए
रहमान बोले, 'मुझे लगता है कि हमें इन स्वार्थ और तुच्छ बुद्धि से ऊपर उठना होगा। मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट पर गर्व है क्योंकि भारत की तरफ से यह पूरी दुनिया के लिए तोहफा है वो भी इतने प्यार के साथ। हैंस जिमर यहूदी हैं, मैं मुस्लिम और रामायण हिंदू (महाकाव्य)।'
साल 2026 की चर्चित फिल्म
रामायण की स्टारकास्ट में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल, रवि दुबे, लारा दत्ता जैसे एक्टर्स हैं। फिल्म साल 2026 पर दीवाली में रिलीज हो रही है। फिल्म का तगड़ा बजट सुर्खियों में है। रिपोर्ट्स हैं कि यह करीब 4000 करोड़ रुपये में बन रही है।
