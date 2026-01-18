भारत मेरा घर, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं; सांप्रदायिक बयान पर चौतरफा घिरे AR रहमान की सफाई

संक्षेप: एआर रहमान इन दिनों अपने एक बयान की वजह से चर्चा में हैं। अब एआर रहमान ने अपने उस बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत उनका घर है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था।

ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर और सिंगर एआर रहमान अपने एक बयान की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पास बॉलीवुड में पिछले 8 साल से काम नहीं है और इसकी वजह सांप्रदायिक कारण हो सकते हैं। इस बयान पर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। अब एआर रहमान ने अपने इस बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत उनका घर है और भारत ने उन्हें हमेशा प्रेरणा दी है।

एआर रहमान ने दी सफाई एआर रहमान ने वीडियो पोस्ट करके अपनी सफाई दी। एआर रहमान ने कहा, “प्यारे दोस्तों, म्यूजिक हमेशा से मेरे लिए जरिया रहा है किसी कल्चर से जुड़ने, उसका जश्न मनाने और सम्मान करने के लिए। भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा टीचर है और मेरा घर है। मैं समझता हूं कि बातों को कभी-कभी गलत समझा जा सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य म्यूजिक के जरिए हमेशा उत्थान, सम्मान और सेवा करना रहा है। मेरा इरादा किसी को भी चोट पहुंचाने का नहीं था और आशा करता हूं कि मेरी सच्चाई महसूस की जाएगी।”

रणबीर कपूर की रामायण का जिक्र इस वीडियो में एआर रहमान ने अपने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। उन्होंने WAVES शिखर सम्मेलन में अपनी परफॉर्मेंस से लेकर नागा म्यूजिशियन्स के साथ कोलौबोरेशन करने, शनशाइन ऑर्किस्टा को मेंटर करने और भारत का पहला मल्टीकल्चरल बैंड सीक्रेट माउंटेन बनाने का जिक्र किया। एआर रहमान ने रणबीर कपूर की रामायण में म्यूजिक देने का भी जिक्र किया है।