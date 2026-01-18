Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAR Rahman Issues Clarification Communal Remark says India is his home plays vande matram clip at end
भारत मेरा घर, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं; सांप्रदायिक बयान पर चौतरफा घिरे AR रहमान की सफाई

भारत मेरा घर, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं; सांप्रदायिक बयान पर चौतरफा घिरे AR रहमान की सफाई

संक्षेप:

एआर रहमान इन दिनों अपने एक बयान की वजह से चर्चा में हैं। अब एआर रहमान ने अपने उस बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत उनका घर है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। 

Jan 18, 2026 03:41 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर और सिंगर एआर रहमान अपने एक बयान की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पास बॉलीवुड में पिछले 8 साल से काम नहीं है और इसकी वजह सांप्रदायिक कारण हो सकते हैं। इस बयान पर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। अब एआर रहमान ने अपने इस बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत उनका घर है और भारत ने उन्हें हमेशा प्रेरणा दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एआर रहमान ने दी सफाई

एआर रहमान ने वीडियो पोस्ट करके अपनी सफाई दी। एआर रहमान ने कहा, “प्यारे दोस्तों, म्यूजिक हमेशा से मेरे लिए जरिया रहा है किसी कल्चर से जुड़ने, उसका जश्न मनाने और सम्मान करने के लिए। भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा टीचर है और मेरा घर है। मैं समझता हूं कि बातों को कभी-कभी गलत समझा जा सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य म्यूजिक के जरिए हमेशा उत्थान, सम्मान और सेवा करना रहा है। मेरा इरादा किसी को भी चोट पहुंचाने का नहीं था और आशा करता हूं कि मेरी सच्चाई महसूस की जाएगी।”

रणबीर कपूर की रामायण का जिक्र

इस वीडियो में एआर रहमान ने अपने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। उन्होंने WAVES शिखर सम्मेलन में अपनी परफॉर्मेंस से लेकर नागा म्यूजिशियन्स के साथ कोलौबोरेशन करने, शनशाइन ऑर्किस्टा को मेंटर करने और भारत का पहला मल्टीकल्चरल बैंड सीक्रेट माउंटेन बनाने का जिक्र किया। एआर रहमान ने रणबीर कपूर की रामायण में म्यूजिक देने का भी जिक्र किया है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

एआर रहमान के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी रिएक्ट किया है। एक यूजर ने लिखा- हम आपको प्यार करते हैं सर, हमें प्रेरणा देते रहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- हम सबको पता है आप महान हैं। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। एक ने लिखा- सर प्लीज आप किसी को कोई सफाई मत दीजिए।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
AR Rahman

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।