AR रहमान की इस फेवरेट सिंगर को हो गई थी गंभीर बीमारी, डॉक्टर भी नहीं लगा पाए पता, 37 साल में हुई मौत
ए आर रहमान की वो सिंगर जिसने 10 हजार गाने गाए, अपनी हमिंग से दीवाना कर दिया। मुग़ल-ए आजम के तमिल वर्जन की आवाज बनी और फिर सिर्फ 37 साल की उम्र में हो गई मौत। इस सिंगर को हो गई थी ये बीमारी। डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाए कारण।
ए आर रहमान ने अपने म्यूजिक करियर ने कई शानदार गाने बनाए, ऑस्कर तक अवॉर्ड लेने पहुंचे। कई नए सिंगर्स को मौका दिया। उनके पसंद के सिंगर्स की लिस्ट बहुत लंबी नहीं है। उस लिस्ट में एक ऐसी सिंगर भी थी जिसने अपने करियर में 10 हजार गाने गाए और फिर सिर्फ 37 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। इस सिंगर ने तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा के आलावा कई यादगार हिंदी गाने गाए। इस सिंगर की आवाज में इतनी मिठास थी कि जब हमिंग भी करतीं थी तो वो गाने का हिस्सा बन जाता था। इस सिंगर का नाम है स्वर्णलता।
जीता था नेशनल अवॉर्ड
29 अप्रैल 1973 को केरला में जन्मीं स्वर्णलता 3 साल की उम्र से ही सिंगिंग करती थीं। माता-पिता दोनों ही हार्मोनियम और कीबोर्ड बजाते थे। घर में सिंगिंग का माहौल था। बड़ी बहन पहली टीचर बनीं और फिर स्वर्णलता फिल्मों में आवाज देने के लिए चेन्नई चली गईं। शुरुआत में कई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। गाने गाए। लेकिन असली पहचान ए आर रहमान के लिए गाए गाने Porale Ponnuthayi से मिली। इस गाने के लिए स्वर्णलता ने नेशनल अवॉर्ड जीता। साउथ में कई आइकॉनिक गीत गाने के बाद स्वर्णलता ने हिंदी गानों के लिए भी अपनी आवाज दी। वो स्वर्णलता की ही आवाज थी जो मुग़ल-ए आजम के तमिल वर्जन में सुनाई दी गई थी।
हिंदी गानों को बना दिया अमर
फिल्म रंगीला में उर्मिला मंतोडकर पर फिल्माया गाना 'हाय रामा', पुकार फिल्म का गाना 'सुनता है मेरा खुदा',फिल्म हम से है मुकाबला का गाना 'मुकाबला मुकाबला' फिल्म हिन्दुस्तानी का गाना 'लटका दिखा दिया' जैसे यादगार गाने गाए। स्वर्णलता अपने गानों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर थीं। म्यूजिक कंपोजर की पहली पसंद बनती जा रही थीं। लेकिन फिर कम उम्र में उनका निधन हो गया।
स्वर्णलता की बीमारी
स्वर्णलता लंबे समय से एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थीं जिसके बारे में डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पा रहे थे। उन्हें फेफड़ों से जुड़ी बीमारी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो हो गई थी। मतलब फेफड़ों में फाइब्रोसिस है। इसमें टिश्यू सख्त और अकड़ते जाते हैं जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। स्वर्णलता के फेफड़े किन वजह से इस बीमारी की चपेट में आए थे, डॉक्टर उसका पता नहीं लगा पाए। 12 सितंबर 2010 को स्वर्णलता का निधन हो गया। उनके निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ। ए आर रहमान की फेवरेट सिंगर अब इस दुनिया में नहीं रही थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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