Salman Vs Akshay:सलमान खान को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देंगे अक्षय कुमार? ला रहे हैं अपनी धांसू फिल्म
सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान को टक्कर देने के लिए अक्षय कुमार अपनी ये धांसू फिल्म ला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अप्रैल में इन बड़ी फिल्मों का जबरदस्त धमाका होने वाला है। इस लिस्ट में राम चरण की पेड्डी भी शामिल है।
अप्रैल में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका होने वाला है। मार्च में धुरंधर 2 और यश स्टारर टॉक्सिक के बाद अप्रैल में सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान दस्तक देने वाली है। लेकिन अब ताजा जानकारी सामने आ रही है। सलमान को टक्कर देने के लिए अक्षय कुमार अपनी फिल्म भूत बंगला ला रहे हैं। इसके अलावा अप्रैल में कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है। इस लिस्ट में राम चरण और जाह्नवी कपूर की पेड्डी भी शामिल है।
सलमान खान और अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस टक्कर
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने जानकारी देते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में फिल्मों की रिलीज डेट को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। तरण के पोस्ट के मुताबिक धुरंधर द रिवेंज और टॉक्सिक 19 मार्च को थिएटर पर रिलीज हो रही हैं। इसके बाद 10 अप्रैल को अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला रिलीज हो रही है। 17 अप्रैल को सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान, 30 अप्रैल को राम चरण की पेड्डी, और 1 मई को रितेश देशमुख की राजा शिवाजी दस्तक देगी। इन सभी फिल्मों की रिलीज में एक या दो हफ्तों का गैप है।
अक्षय कुमार की भूत बंगला है जबरदस्त हॉरर फिल्म
अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान से एक हफ्ते पहले रिलीज हो रही है। लेकिन दोनों फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिल सकता है। दोनों ही अपने स्तर के सुपरस्टार हैं और इनकी फिल्मों को पसंद किया गया है। अक्षय स्टारर भूत बंगला एक हॉरर फिल्म है जिसमें परेश रावल, तबू, वामिका गब्बी, मनोज जोशी, राजपाल यादव जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है। फिल्म चर्चाओं में बनी हुई है। ऐसी उम्मीद है कि भूत बंगला देंगे बड़ी संख्या में लोग थिएटर तक जाएंगे।
सलमान को वॉर फिल्म में देखने जाएगी ऑडियंस?
दूसरी तरफ सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान है। इस सिकंदर के बाद सलमान की इस फिल्म से ज्यादा उम्मीदें हैं। फिल्म की कहानी 2020 में लद्दाख की गलवान वैली में भारत और चीन के बीच हुई लड़ाई की कहानी है। फिल्म में सलमान खान ने शहीद कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभाया है। डायरेक्शन का काम अपूर्व लखिया ने किया है। ये फिल्म 17 अप्रैल को दस्तक देगी। फिल्म की कमाई का असर अक्षय की भूत बंगला पर पड़ सकता है। हालांकि, अभी इन फिल्मों की रिलीज डेट आधिकारिक एलान नहीं हुआ है। लेकिन अगर इन्हीं तारीखों को ये फिल्में आ रही हैं तो मेकर्स को भारी नुकसान हो सकता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
