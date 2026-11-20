साउथ एक्टर विजय एंटनी नहीं पहनते जूते-चप्पल, 16 साल की बेटी के निधन के बाद लिया था ये भावुक फैसला
अप्पा कुट्टी एक्टर विजय की पत्नी फातिमा ने फिल्म के इवेंट पर बताया कि बेटी के निधन के बाद से ही विजय ने जूते-चप्पलों को त्याग कर दिया था। विजय की बेटी का निधन 16 साल की उम्र में हुआ था।
साउथ सिनेमा के एक्टर, सिंगर और फिल्ममेकर विजय एंटनी की फिल्म अप्पा कुट्टी आज यानी 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म के एक इवेंट पर विजय की पत्नी ने एक ऐसी बात बताई जो शायद किसी को भी इमोशनल कर जाए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के निधन के बाद ही विजय ने जूते-चप्पलों का त्याग कर दिया था। विजय की बेटी मीरा ने 16 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी।
दिवंगत बेटी के गम से अभी तक नहीं उभरे हैं विजय
विजय एंटनी, उनकी पत्नी फातिमा और उनकी छोटी बेटी लारा अप्पा कुट्टी के एक इवेंट में शामिल हुए। इस इवेंट में फातिमा ने बताया कि कैसे उनकी बड़ी बेटी मीरा की मौत के बाद विजय उसकी छोटी-छोटी चीजों को अपने करीब रखते हैं।
बेटी के निधन के बाद विजय ने किया जूते-चप्पल का त्याग
फातिमा ने बताया कि मीरा के निधन के बाद से ही विजय ने जूते-चप्पल पहनना पहना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मीरा जब तक इस दुनिया में थीं उनके परिवार ने लंदन, अमेरिका और अलग-अलग देशों से कई सारे जूते-चप्पल उसके लिए खरीदे थे। उनके पास अभी भी इतने सारे जूते-चप्पलें हैं कि उनके घर का एक पूरा कमरा उनसे भरा हुआ है। उन जूते-चप्पलों को देखना विजय के लिए आसान नहीं था और इसलिए उन्होंने फिर जूते-चप्पल नहीं पहनने का फैसला लिया। फातिमा ने बताया कि विजय तभी जूते पहनते हैं जब उन्हें विदेशों में कॉन्सर्ट में जाना होता है।
अपनी बेटी मीरा की घड़ी पहनते हैं विजय एंटनी
मीरा और विजय की बात करते हुए फातिमा ने एक और भावुक कर देने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि विजय अपनी दिवंगत बेटी मीरा की घड़ी पहनते हैं। उन्होंने कहा कि कई महंगी घड़ियां होने के बावजूद भी विजय बस एक ही घड़ी पहनते हैं। वो घड़ी उनकी बेटी मीरा की है। ये घड़ी मीरा उस वक्त पहने हुए थी जब विजय ने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा था। ये घड़ी उन्होंने तब से नहीं उतारी है।
साल 2023 में हुआ था मीरा का निधन
विजय और फातिमा की बेटी मीरा की बात करें तो 19 सितंबर, 2023 को मीरा अपने चेन्नई वाले घर में मृत पाई गई थीं। उस वक्त मीरा की उम्र केवल 16 साल थी। बेटी की मौत के कुछ दिन बाद विजय ने अपने फैंस के साथ इस दुखद खबर को साझा किया था।
पिता और बेटी के रिश्ते पर आधारित है अप्पा कुट्टी
विजय एंटनी की फिल्म अप्पा कुट्टी की बात करें तो ये फिल्म भी एक पिता और बेटी के खूबसूरत रिश्ते पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म को मू. मारन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि एक पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों से लड़ता है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना