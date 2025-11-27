‘अपने 2’ हुई कन्फर्म, प्रोड्यूसर ने कहा- बिना पुष्टि के अफवाहें फैलाना बंद करें

Hindustan Hindi News
Apne 2: धर्मेंद्र के निधन के बाद डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहा था कि ‘अपने 2’ कैंसिल हो गई है। वहीं अब फिल्म के प्रोड्यूसर ने कन्फर्म किया है कि फिल्म जरूर आएगी।

Thu, 27 Nov 2025 06:09 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद खबर आई थी कि ‘अपने 2’ अब नहीं बनेगी। वहीं अब फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने यह कन्फर्म किया है कि ‘अपने 2’ जरूर आएगी। उन्होंने कहा, “लोगों को बिना पुष्टि के अफवाहें फैलाना बंद करना होगा। 'अपने 2' कैंसिल नहीं हुई है। यह फिल्म बनेगी और ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं। हमने कोई अपडेट जारी नहीं किया है, लेकिन हम इस फिल्म पर काम कर रहे हैं।”

“'अपने 2' मेरे दिल के बहुत करीब है”

दीपक ने आगे कहा, “'अपने' धरमजी की थी। उनकी मौजूदगी, उनका प्यार, उनकी आत्मा, वह सब कुछ जिसके लिए वह खड़े थे, उसने उस फिल्म को वह बनाया जो वह बनी। 'अपने 2' मेरे दिल के बहुत करीब है। कई मायनों में, यह फिल्म धरमजी के लिए एक श्रद्धांजलि होगी, एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि। हम चाहते हैं कि सीक्वल उन्हें, उनके मूल्यों और देओल परिवार के साथ स्क्रीन पर बनाई गई इमोशनल दुनिया को सेलिब्रेट करे।”

“क्रिएटिव टीम कहानी को बदल रही है”

प्रोड्यूसर ने ये भी बताया कि पहले इस फिल्म में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद क्रिएटिव टीम कहानी को बदल रही है। बता दें, 24 नवंबर के दिन धर्मेंद्र का निधन हो गया था। आज यानी गुरुवार के दिन उनकी याद में प्रेयरमीट रखी गई है जिसमें इंडस्ट्री के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं।

