धर्मेंद्र के निधन के बाद अपने 2 हुई कैंसल, डायरेक्टर बोले- बिना उनके यह…

धर्मेंद्र के निधन के बाद अपने 2 हुई कैंसल, डायरेक्टर बोले- बिना उनके यह…

संक्षेप:

अपने का सीक्वल अपने 2 बनने वाली थी जिसमें देओल परिवार की 3 जनरेशन साथ नजर आने वाली थी। लेकिन धर्मेंद्र के निधन के बाद फिल्म कैंसल हो गई है।

Wed, 26 Nov 2025 12:26 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
धर्मेंद्र का लंबी बीमारी के बाद 24 नवंबर को निधन हो गया। कुछ दिन वह अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन फिर घर से उनका इलाज किया गया। धर्मेंद्र के निधन से ना सिर्फ परिवार वाले और फैंस बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बड़ा सदमा लगा है। धर्मेंद्र की फिल्म अपने 2 बनने वाली थी जिसमें 3 जनरेशन साथ दिखती, लेकिन अब यह फिल्म कभी नहीं बनेगी।

धर्म जी के बिना पॉसिबल नहीं

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए फिल्ममेकर अनिल ने कहा, ‘अपने तो अपनों के बिना नहीं हो सकती। धर्म जी के हिना सीक्वल बनाना पॉसिबल नहीं है। सब ट्रैक पर था और स्क्रिप्ट भी तैयार थी, लेकिन वह हमको छोड़कर चले गए। कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं। बिना उनके यह पॉसिब नहीं है।’

3 जनरेशन आने वाली थी साथ

बता दें कि अपने 2, साल 2007 में आई फिल्म अपने का सीक्वल होने वाली थी। अपने में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल लीड रोल में थे। वहीं अपने 2 में धर्मेंद्र, सनी और बॉबी के साथ करण देओल भी लीड रोल में होने वाले थे। फिल्म की अनाउंसमेंट वैसे कई साल पहले हो गई थी, लेकिन ना जाने किस वजह से इसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई थी।

अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया है जिसमें हुकुमत, एलान ए जंग, फरिश्ते, तहलका, अपने शामिल है।

धर्मेंद्र की लास्ट फिल्म

इसके अलावा धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस भी दिसंबर में रिलीज होने वाली थी। यह उनकी आखिरी फिल्म है। फिल्म को श्रीराम राघवन डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें

