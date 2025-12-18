जया बच्चन ही नहीं, इन एक्ट्रेसेस के साथ भी रहे हैं रेखा के पंगे, एक ने तो कह दिया था चुड़ैल
रेखा की लाइफ कॉन्ट्रोवर्सीज से भरी रही है। जया बच्चन के साथ उनके विवाद को तो सबप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 और एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ उनका बॉन्ड कुछ खास नहीं रहा।
रेखा ने अपने करियर में कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस उनकी दोस्त भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय में रेखा और जया बच्चन के बीच टक्कर काफी चर्चा में रही थी। दरअसल, जब रेखा का नाम अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था तब रेखा और जया के बीच काफी विवाद रहा था। दोनों डायरेक्टली एक-दूसरे के सामने नहीं आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जया के अलावा और भी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ रेखा की अनबन रही हैं।
नरगिस ने सबके सामने रेखा को लेकर क्या कहा था
जया के अलावा नरगिस दत्त के साथ भी रेखा का विवाद रहा है। ऐसी खबर थी कि 1984 में जमीन आसमान के दौरान रेखा और संजय के बॉन्ड को लेकर काफी अफवाह आ रही थीं। लेकिन दोनों में से किसी ने कभी इस बारे में बात नहीं की। लेकिन जब नरगिस दत्त को इस बारे में पता चला तो वह खुद को संभाल नहीं पाईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने नरगिस को लेकर कहा था, वह मर्दों को सिग्नल्स देती हैं कि वह आसानी से अवेलेबल हैं। कुछ लोगों की आंखों में वह और कुछ नहीं बल्कि एक डायन हैं।
मौसमी के साथ भी विवाद
इसके अलावा एक और एक्ट्रेस हैं जिनके साथ रेखा के अनबन काफी रहे और वो हैं मौसमी चटर्जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म भला के दौरान दोनों के बीच अनबन हो गई थी। जब फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था तब रेखा का नाम मौसमी से पहले लिखा था जिस वजह से एक्ट्रेस को गुस्सा आ गया था। इतना ही नहीं उन्होंने रेखा को लेकर मीडिया के सामने जाकर काफी स्टेटमेंट्स दिए थे।
मौसमी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक वजह जो दोनों के बीच विवाद का कारण थे, वो थे विनोद मेहरा। एक समय पर रेखा का नाम विनोद मेहरा के साथ काफी जोड़ा जाता था। मौसमी का मानना था कि रेखा उनसे जलन होती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि मौसमी, विनोद को कंट्रोल करती हैं।
विनोद मेहरा की वजह से अनबन
मौसमी ने कहा था, ‘मैं विनोद के घर पर थी और रेखा वहीं बैठी थीं। उनकी मां ने मुझे कहा इंदु, विनोद की कपबोर्ड में से एन्वलेप निकाल दो। तो रेखा को ये सब पसंद नहीं था और मैंने उनसे बोला कि उन्होंने मुझे ही क्यों कहा वो तो वहीं बैठी है, तुम जाओ और ले आओ, और फिर वो कहती थी कि मुझे परवाह नहीं है।’
प्रोफेशनल लाइफ में भी जंग जारी
मौसमी ने यह भी बताया था कि एक बार सेट पर रेखा उन्हें देखकर मुंह बना रही थीं जिसके बाद वह उनके पास गईं और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? दोबारा करो मेरे सामने तो वह नर्वस हो गई थीं।
