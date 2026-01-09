'गलती किसकी थी...', तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबरों के बीच ट्रेंड कर रहे हैं एपी ढिल्लों, यूजर्स ने क

संक्षेप: वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया की लव स्टोरी के द एंड की खबरों सामने आ रही हैं। हालांकि, इन दोनों की तरफ से ब्रेकअप को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। ये खबरें एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट में हुए कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सामने आई।

बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि स्टार्स के बीच लिंकअप और ब्रेकअप की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में बीती रात भी एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने फैंस के दिलों को तोड़ दिया। वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया की लव स्टोरी के द एंड की खबरों सामने आ रही हैं। हालांकि, इन दोनों की तरफ से ब्रेकअप को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। ये खबरें एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट में हुए कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सामने आई। ऐसे में अब एपी ढिल्लों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं।

पहले जानते हैं क्या हुआ था उस कॉन्सर्ट में दरअसल, कुछ दिनों पहले मुंबई में सिंगर एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट था, जिसमें तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया भी शामिल हुए थै। वहीं, तारा सुतारिया एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर गई थी और उनके गानों पर परफॉर्म किया। इस दौरान दोनों काफी क्लोज दिखे। इतना ही नहीं उस दौरान उन्होंने तारा को किस भी किया था। वहीं, वीर का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वायरल में साफ दिखा था कि वीर को ये सब पसंद नहीं आया। ऐसे में अब दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने खूब जोर पकड़ा है।