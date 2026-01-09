'गलती किसकी थी...', तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबरों के बीच ट्रेंड कर रहे हैं एपी ढिल्लों, यूजर्स ने क
वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया की लव स्टोरी के द एंड की खबरों सामने आ रही हैं। हालांकि, इन दोनों की तरफ से ब्रेकअप को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। ये खबरें एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट में हुए कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सामने आई।
पहले जानते हैं क्या हुआ था उस कॉन्सर्ट में
दरअसल, कुछ दिनों पहले मुंबई में सिंगर एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट था, जिसमें तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया भी शामिल हुए थै। वहीं, तारा सुतारिया एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर गई थी और उनके गानों पर परफॉर्म किया। इस दौरान दोनों काफी क्लोज दिखे। इतना ही नहीं उस दौरान उन्होंने तारा को किस भी किया था। वहीं, वीर का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वायरल में साफ दिखा था कि वीर को ये सब पसंद नहीं आया। ऐसे में अब दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने खूब जोर पकड़ा है।
सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे एपी ढिल्लों
वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया के ब्रेकअप की अफवाहों के बीच अब एपी ढिल्लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस ने उन पर तीखें सवालों की बारिश कर दी है। नेटिजन्स एपी से सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके मुंबई शो के दौरान की गई हरकतों की वजह से तारा और वीर का ब्रेकअप हुआ। एक यूजर ने दावा किया, 'अफवाहें बढ़ती गईं। दबाव बढ़ा। रिश्ता खत्म हो गया।' एक ने पूछा, 'अब सवाल यह है – गलती किसकी थी?' एक पूछता है, 'तारा ने ढिल्लों के साथ डांस करना शुरू किया और उन्हें किस किया। सोशल मीडिया पर इसे ही उनके ब्रेकअप का कारण बताया जा रहा है।' ऐसे कई और सवाल यूजर्स एपी से कर रहे हैं।
