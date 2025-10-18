बॉलीवुड के लिए क्यों नहीं गाते एपी ढिल्लों गाना, बोले- वहां गाना और आर्टिस्ट का शोषण करते हैं

Hindustan Hindi News
संक्षेप: पंजाबी स्टार एपी ढिल्लों ने कई पंजाबी गाने गाए हैं, लेकिन उन्होंने कभी बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाना नहीं गाया। अब एपी ने इस मुद्दे पर बात की और इसके पीछे की वजह भी बताई। 

Sat, 18 Oct 2025 09:56 PM
पंजाबी स्टार एपी ढिल्लों के गाने सुपरहिट रहते हैं और उनके ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी फैन हैं। कई पंजाबी सिंगर्स, बॉलीवुड फिल्मों में भी गाने गाते हैं। लेकिन एपी ने आज तक नहीं गाया। अब जब सिंगर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि बॉलीवुड में शोषण किया जाता है।

क्यों नहीं गाते बॉलीवुड के लिए गाना

एपी ने एसएमटीवी के यूट्यूब चैनल से बात करते हुए कहा, ‘मैं बताता हूं क्यों मैंने बॉलीवुड के लिए कभी गाना नहीं गाया। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने लोगों की केयर करता हूं। बात बॉलीवुड की नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए उदाहरण सेट करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं उनके लिए गाना बनाकर खुश हूं, लेकिन उन्हें सबसे पहले उनके बिजनेस का तरीका बदलना होगा। वे अपने प्रॉफिट के लिए गाने और आर्टिस्ट का शोषण करते हैं।’

एपी ने बताया अपना एक्सपीरियंस

एपी ने आगे कहा, ‘मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ बड़े एक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि वे अपनी फिल्म में मेरा म्यूजिक यूज करना चाहते हैं। मैंने गाना बनाया, हमारे माइंड में सीन भी था। लेकिन फिर वे उस गाने को अपने नाम करना चाहते थे, उन्हें गाने के राइट्स चाहिए थे, रिमिक्स के राइट्स चाहिए थे। ये सही नहीं है।’

सब पंजाबी सिंगर्स को आना होगा साथ

एपी ने फिर कहा, ‘मैंने उन्हें कहा कि अगर वे इसे बदलेंगे तो वह उनके लिए गाना गाएंगे। अगर मैं करूंगा तो जूनियर आर्टिस्ट भी करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि कोई यंग आर्टिस्ट अपना गाने देकर अपनी सोर्स ऑफ इनकम को खोए। लेकिन दिक्कत ये है कि दूसरे ए लिस्टर्स अब भी गाने दे रहे हैं।’

एपी ने यह भी कहा कि जब तक कोई पंजाबी आर्टिस्ट एक लाइन नहीं खींचेंगे और ना नहीं कहेंगे तब तक प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर मैं मना करूंगा तो कोई पंजाबी आर्टिस्ट करेगा।

