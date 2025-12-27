एपी ढिल्लों ने तारा सुतारिया को किया सबके सामने किस, बॉयफ्रेंड वीर का रिएक्शन वायरल
एपी ढिल्लों और तारा सुतारिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एपी के कॉन्सर्ट का है और इस दौरान वह तारा को किस करते हैं स्टेज पर।
पॉपुलर सिंगर एपी ढिल्लों का शुक्रवार को कॉन्सर्ट था जिसमें तारा सुतारिया का सरप्राइज गेस्ट अपीयरेंस हुआ। तारा जो एपी के साथ थोड़ी सी दारू गाना कर चुकी हैं, उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इतना ही नहीं इस पर वीर पहारिया का भी ऐसा रिएक्शन दिखने को मिल रहा है जिस वजह से ये काफी चर्चा में है।
क्या दिखा वीडियो में
दरअसल, वीडियो में आप देखेंगे कि तारा जब स्टेज पर जाती हैं तो दोनों काफी क्लोज होकर डांस करते हैं। इतना ही नहीं एपी फिर तारा के गालों पर भी किस करते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जिसने अपनी तरफ ध्यान खींचा वो है वीर पहारिया का रिएक्शन।
लोगों के रिएक्शन
लोग इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि साफ पता चल रहा है कि वीर को ये सब पसंद नहीं आया। एक ने लिखा कि वीर अनकम्फर्टेबल दिख रहे हैं जब एपी और तारा क्लोज हो रहे हैं। वहीं एक ने लिखा कि एपी को समझना चाहिए कि वह किसी की गर्लफ्रेंड हैं तो उन्हें थोड़ा डिस्टेंस में रहना चाहिए था।
जुलाई से रिलेशनशिप में
बता दें कि तारा और वीर ने जुलाई 2025 में रिलेशन को कन्फर्म किया। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ रोमांटिक पोस्ट किए।
हाल ही में तारा और वीर ने अपनी पहली रोमांटिक डेट के बारे में बात की थी। ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया से बात करते हुए वीर ने कहा था, ‘मुझे इस बात से बेहद खुशी है कि हमने अपनी पहली मुलाकात से ही अपने एफेक्शन और प्यार को खुलकर अपनाया है। हमारी पहली डेट नाइट थी जहां मैंने पियानो बजाया और वह गाती रहीं जब तक कि सूरज नहीं आया।’
दोनों का पास्ट रिलेशनशिप
बता दें कि इससे पहले तारा, आदर जैन के साथ रिलेशनशिप में थीं जो रणबीर कपूर के कजिन भाई थे। दोनों ने लगभग 3 साल तक एक-दूसरे को डेट किया और साल 2023 में दोनों अलग हो गए। वहीं वीर को लेकर ऐसी खबरें आई थीं कि उन्होंने मानुषी छिल्लर को डेट किया है, लेकिन मानुषी ने उन्हें सिर्फ अच्छा दोस्त बताया था। इससे पहले वीर का नाम सारा अली खान के साथ भी जुड़ा था।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।