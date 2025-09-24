Anya Singh On Claim That Aryan Khan Did Not Direct The Bads Of Bollywood himself Says People Want To Bring Person Down आर्यन खान ने खुद नहीं किया द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को डायरेक्ट, इस दावे पर आन्या बोलीं- उन्हें कभी..., Bollywood Hindi News - Hindustan
आर्यन खान ने खुद नहीं किया द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को डायरेक्ट, इस दावे पर आन्या बोलीं- उन्हें कभी...

आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आन्या सिंह काम कर चुकी हैं। अब आन्या ने इस दावे पर अपना रिएक्शन दिया है जिसमें कहा गया कि आर्यन ने इस सीरीज को खुद डायरेक्ट नहीं किया है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 07:34 AM
आर्यन खान पिछले कुछ समय से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज को लेकर छाए हुए हैं। इस सीरीज के जरिए आर्यन ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया है। हालांकि सीरीज रिलीज होने के बाद कुछ लोग आर्यन को लेकर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। कुछ का दावा था कि आर्यन को डायरेक्शन में किसी डायरेक्टर ने मदद की होगी। उन्होंने खुद सीरीज अकेले डायरेक्ट नहीं की होगी। अब आन्या ने इन दावों को लेकर सच बताया है।

क्या बोलीं आन्या

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए आन्या सिंह ने कहा, ‘मुझे लगता है लोगों को बस मौका चाहिए दूसरों को नीचे गिराने का। मैं इसलिए कहती हूं कि वह डिजर्विंग हैं अच्छी चीजों के जो उनको लेकर बोल रहे हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत की है। सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, उनकी एनर्जी कभी कम नहीं हुई। आप उन्हें कभी थके हुए नहीं देखते। उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती और काफी फोकस रहते थे।’

आर्यन की अपनी यंग टीम

आन्या ने आगे कहा कि आर्यन चाहते तो उनके आस-पास दिग्गज टेक्निशियन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनाई जिसमें यंग राइटर्स और डीओपी थे। वह जानते थे कि लोग बात बनाएंगे और वह नहीं चाहते थे कि उनके विजन पर कोई सवाल खड़े हो। मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करती हूं।

सीरीज की बात करें तो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को ना सिर्फ आर्यन ने डायरेक्ट किया है बल्कि इसे लिखा भी है। बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान को राइटर्स और को क्रिएटर्स हैं।

शो के क्लाइमेक्स को लेकर काफी बज है क्योंकि उसमें काफी ट्विस्ट है। आन्या ने बताया कि सीरीज के कास्ट को भी क्लाइमेक्स के बारे में नहीं पता था और शूट के दिन सब पता चला। उन्होंने कहा, हमने कभी क्लाइमेक्स पढ़ा ही नहीं। हमें कभी इसके बारे में बताया ही नहीं गया। जिस दिन क्लाइमेक्स का शूट था उस दिन सबको पता चला।

