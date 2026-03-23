8 साल बाद अनुष्का शर्मा करने वाली हैं कमबैक? अल्लू अर्जुन संग इस तेलुगू फिल्म में आएंगी नजर!
अल्लू अपनी अपकमिंग मूवी जिसका अस्थायी नाम 'AA22xA6' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। बीते दिनों फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के 'AA22xA6' में शामिल होने की खबर काफी सुर्खियों में रही हैं।
'पुष्पा' फेम एक्टर अल्लू अर्जुन उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इनदिनों अल्लू अपनी अपकमिंग मूवी जिसका अस्थायी नाम 'AA22xA6' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म का निर्देशन 'जवान' फिल्म के डायरेक्टर एटली कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही है। बीते दिनों फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के 'AA22xA6' में शामिल होने की खबर काफी सुर्खियों में रही हैं। ऐसे में अब इस फिल्म में एक और बड़ी एक्ट्रेस की एंट्री की खबर सामने आ रही है। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
आठ साल होगी पर्दे पर वापसी?
डायरेक्टर एटली की साइंस-फिक्शन प्रोजेक्ट 'AA22xA6' में जिस एक्ट्रेस की एंट्री की खबरें चर्चा में हैं वो कोई और नहीं बल्कि, अनुष्का शर्मा हैं। डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुष्का शर्मा अल्लू अर्जुन संग फिल्म में नजर आ सकती हैं। इस फिल्म के साथ अनुष्का तेलुगू फिल्मों में अपना पहला कदम रखेंगी। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि अनुष्का फिल्म में शामिल होने के लिए बातचीत कर रही हैं और अगर यह सच साबित होता है, तो यह उनकी पहली तेलुगू फिल्म होगी। हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि अनुष्का के अलावा फिल्म में मृणाल ठाकुर, जाह्नवी कपूर और रश्मिका मंदाना के भी नजर आने की खबरें सामने आ रही हैं।
अनुष्का शर्मा का वर्कफ्रंट
अनुष्का शर्मा को आखिरी बार 2018 की फिल्म 'जीरो' में शाहरुख खान और कैटरीना कैफ के साथ देखा गया था। तब से वो किसी लीड रोल में नजर नहीं आई हैं। आपको यह बताना जरूरी है कि अभिनेत्री, खुद को अधिक निर्माता के तौर पर काम करने के बाद, किसी भी एक्टिंग प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में नहीं हैं। वह साल 2022 में पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट झूलन गोस्वामी की बायोपिक फिल्म 'चकदा 'एक्सप्रेस' में अभिनय करने के लिए तैयार थीं। हालांकि, इसमें देरी होने की उम्मीद है और अफवाह यह भी है कि इसे बंद कर दिया गया है। अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट कोहली अब अपने बेटे और बेटी के साथ लंदन में हैं।
'AA22xA6' के बारे में
'AA22xA6' के बारे में बात करते हुए, फिल्म में कथित तौर पर मृणाल ठाकुर, जाह्नवी कपूर और रश्मिका मंदाना सहित कई महिला कलाकार भी शामिल हैं। ऐसी भी चर्चा है कि रश्मिका मंदाना निगेटिव रोल निभा सकती हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन के भी कई भूमिकाएं निभाने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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