एक्टर्स भी होते हैं नर्वस? अनुष्का, कटरीना के वेडिंग फोटोग्राफर ने बताया, कैसी होती हैं बॉलीवुड शादियां

सिलेब्स की शादी की तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर ही देखते हैं। वहां जो भी फोटोज आते हैं एकदम परफेक्ट होते हैं। ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। क्या एक्टर्स भी शादी में आम लोगों की तरह नर्वस होते हैं। ऐसे कई सवालों का जवाब सिलेब फोटोग्राफर जोसेफ ने एक Ask Me सेशन के दौरान दिया।

सितारों के पीछे हैं सामान्य लोग

सिलेब्रिटी फोटोग्राफर जोसेफ राधिक ने Reddit के Ask Me Anything सेशन के दौरान लोगों के कई सवालों का जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि सिलेब्रिटीज की शादी में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। इस पर उन्होंने बताया, 'बॉलीवुड के बारे में मेरा व्यू बहुत अलग है क्योंकि मैं उनके पर्सनल सेलिब्रेशंस कवर करता हूं। मैं इन सिलेब्रिटीज को सामान्य लोगों की तरह अपना खास दिन एंजॉय करते देखता हूं,ये नर्वस होते हैं, पुरानी यादों में खोते हैं, कई तरह के खास इमोशंस से होकर गुजरते हैं। मेरा सोचना है कि स्टार के पीछे एक सामान्य इंसान है जो प्यार करके, प्यार पाकर खुश है और शादी को लेकर एक्साइटेड है।'