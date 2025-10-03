Anushka Sharma and Virat Kohli wedding got rained out at last minute mandap had to be moved overnight खराब हो गया था अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी का मंडप, वेडिंग फिल्ममेकर ने बताया पूरा किस्सा, Bollywood Hindi News - Hindustan
खराब हो गया था अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी का मंडप, वेडिंग फिल्ममेकर ने बताया पूरा किस्सा

मशहूर वेडिंग फिल्ममेकर विशाल पंजाबी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी का किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वह किसी शादी शूट करने जा रहे हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 06:00 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली की टस्कनी (इटली) में हुई शाही शादी को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। मशहूर वेडिंग फिल्ममेकर विशाल पंजाबी ने बताया कि इस आखिरी मिनट पर अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई थी। मंडप भीग गया था। ऐसे में उसी रात दूसरी जगह मंडप शिफ्ट करना पड़ा था। वेडिंग प्लानर ने रातभर जागकर नए मंडप को सजाया था और शादी की तैयारियों को संभाला था।

‘नहीं पता था किसकी शादी शूट करने आए हैं’

विशाल पंजाबी ने अधुनिका सिंह को दिए इंटरव्यू में बताया कि वेन्यू पर पहुंचने तक उन्हें नहीं पाता था कि वह किसकी शादी शूट करने आए हैं। विराट और अनुष्का ने अपने वेडिंग टीम पर भरोसा किया था और उसे प्राइवेट रखा था। शादी में सिर्फ 40–50 लोग ही शामिल हुए थे, जिनमें कपल के माता–पिता, करीबी दोस्त और कुछ चुनिंदा लोग थे।

खूबसूरत शादी

विशाल पंजाबी और वेडिंग प्लानर देविका नरायण ने ये भी कहा कि विराट और अनुष्का की शादी उनके करियर की सबसे खूबसूरत शादियों में से एक थी।

वायरल हुए थे शादी के वीडियोज

शादी के बाद जब विराट और अनुष्का ने सोशल मीडिया पर अपनी वेडिंग तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए थे, तो वो देखते ही देखते वायरल हो गए थे। दोनों का पिंक और पेस्टल थीम लहंगा और शेरवानी, और टस्कनी के हरे-भरे खुले मैदानों में सात फेरे लेते हुए उनकी झलक ने फैंस का दिल जीत लिया था।

