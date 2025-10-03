खराब हो गया था अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी का मंडप, वेडिंग फिल्ममेकर ने बताया पूरा किस्सा

मशहूर वेडिंग फिल्ममेकर विशाल पंजाबी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी का किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि वह किसी शादी शूट करने जा रहे हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली की टस्कनी (इटली) में हुई शाही शादी को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। मशहूर वेडिंग फिल्ममेकर विशाल पंजाबी ने बताया कि इस आखिरी मिनट पर अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई थी। मंडप भीग गया था। ऐसे में उसी रात दूसरी जगह मंडप शिफ्ट करना पड़ा था। वेडिंग प्लानर ने रातभर जागकर नए मंडप को सजाया था और शादी की तैयारियों को संभाला था।

‘नहीं पता था किसकी शादी शूट करने आए हैं’ विशाल पंजाबी ने अधुनिका सिंह को दिए इंटरव्यू में बताया कि वेन्यू पर पहुंचने तक उन्हें नहीं पाता था कि वह किसकी शादी शूट करने आए हैं। विराट और अनुष्का ने अपने वेडिंग टीम पर भरोसा किया था और उसे प्राइवेट रखा था। शादी में सिर्फ 40–50 लोग ही शामिल हुए थे, जिनमें कपल के माता–पिता, करीबी दोस्त और कुछ चुनिंदा लोग थे।

खूबसूरत शादी विशाल पंजाबी और वेडिंग प्लानर देविका नरायण ने ये भी कहा कि विराट और अनुष्का की शादी उनके करियर की सबसे खूबसूरत शादियों में से एक थी।