दिल धड़कने दो के सेट पर अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा में हो गई थी बहस, वजह था ये एक्टर

अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा फिल्म दिल धड़कने दो में साथ नजर आई थीं। सेट पर दोनों के बीच एक एक्टर को लेकर बहस हो गई थी। एक्टर दर्शन कुमार ने बताया कि वो बहस किस चीज को लेकर थी।

अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा इंडस्ट्री की बेहतरीन हिरोइनों में से हैं। दोनों ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं। फिल्म दिल धड़कने दो में दोनों एक्टर्स ने साथ में काम किया था। उस फिल्म के सेट पर दोनों हिरोइनों के बीच एक एक्टर को लेकर बहस हो गई थी। जिस एक्टर को लेकर बहस हुई थी वो एक्टर से दर्शन कुमार। दर्शन कुमार प्रियंका के साथ मैरी कॉम में और अनुष्का के साथ एनएच 10 में काम कर चुके हैं।

प्रियंका और अनुष्का के साथ काम कर चुके हैं दर्शन कुमार एनएच 10 में दर्शन कुमार का रोल गुस्सैल और हिंसक था। वहीं, मैरी कॉम में एक्टर का रोल शांत स्वभाव का था। बॉलीवुड बबल से खास बातचीत में दर्शन ने बताया कि दिल धड़कने दो के सेट पर दोनों एक्ट्रेस के बीच मेरे स्वभाव को लेकर बहस हो गई थी।

क्यों हुई थी प्रियंका और अनुष्का में बहस दर्शन ने बताया, "अनुष्का और प्रियंका अपने फिल्म शूट पर मिले थे और मेरे बारे में बात की। प्रियंका ने कहा कि दर्शन बहुत स्वीट, हार्डवर्किंग और एक अच्छे एक्टर हैं। वहीं, अनु्ष्का ने कहा कहां? मैंने उनसे ज्यादा रूड इंसान नहीं देखा है। दोनों के बीच मुझे लेकर बहस हो गई थी। उन दोनों के साथ मैं अपने किरदारों में मिला था। उस वक्त मैं सतबीर था (एनएच 10), मैंने कभी अनुष्का को ग्रीट नहीं किया था। मैंने क्लाइमेक्स के बाद उनसे अपना परिचय करवाया था।"