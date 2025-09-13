Anushka Sharma and Priyanka Chopra Argued sets of dil dhadkne do over actor darshan kumar s attitude दिल धड़कने दो के सेट पर अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा में हो गई थी बहस, वजह था ये एक्टर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAnushka Sharma and Priyanka Chopra Argued sets of dil dhadkne do over actor darshan kumar s attitude

दिल धड़कने दो के सेट पर अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा में हो गई थी बहस, वजह था ये एक्टर

अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा फिल्म दिल धड़कने दो में साथ नजर आई थीं। सेट पर दोनों के बीच एक एक्टर को लेकर बहस हो गई थी। एक्टर दर्शन कुमार ने बताया कि वो बहस किस चीज को लेकर थी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 09:26 AM
share Share
Follow Us on
दिल धड़कने दो के सेट पर अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा में हो गई थी बहस, वजह था ये एक्टर

अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा इंडस्ट्री की बेहतरीन हिरोइनों में से हैं। दोनों ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं। फिल्म दिल धड़कने दो में दोनों एक्टर्स ने साथ में काम किया था। उस फिल्म के सेट पर दोनों हिरोइनों के बीच एक एक्टर को लेकर बहस हो गई थी। जिस एक्टर को लेकर बहस हुई थी वो एक्टर से दर्शन कुमार। दर्शन कुमार प्रियंका के साथ मैरी कॉम में और अनुष्का के साथ एनएच 10 में काम कर चुके हैं।

प्रियंका और अनुष्का के साथ काम कर चुके हैं दर्शन कुमार

एनएच 10 में दर्शन कुमार का रोल गुस्सैल और हिंसक था। वहीं, मैरी कॉम में एक्टर का रोल शांत स्वभाव का था। बॉलीवुड बबल से खास बातचीत में दर्शन ने बताया कि दिल धड़कने दो के सेट पर दोनों एक्ट्रेस के बीच मेरे स्वभाव को लेकर बहस हो गई थी।

क्यों हुई थी प्रियंका और अनुष्का में बहस

दर्शन ने बताया, "अनुष्का और प्रियंका अपने फिल्म शूट पर मिले थे और मेरे बारे में बात की। प्रियंका ने कहा कि दर्शन बहुत स्वीट, हार्डवर्किंग और एक अच्छे एक्टर हैं। वहीं, अनु्ष्का ने कहा कहां? मैंने उनसे ज्यादा रूड इंसान नहीं देखा है। दोनों के बीच मुझे लेकर बहस हो गई थी। उन दोनों के साथ मैं अपने किरदारों में मिला था। उस वक्त मैं सतबीर था (एनएच 10), मैंने कभी अनुष्का को ग्रीट नहीं किया था। मैंने क्लाइमेक्स के बाद उनसे अपना परिचय करवाया था।"

फिर बदली अनुष्का की राय

दर्शन ने आगे कहा, "वो मेरे प्रोसेस का हिस्सा था। उन्हें (अनु्ष्का) बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उन्हें लगा कि मुझमें एटीट्यूड है, शायद उन्हे ऐसा लगा। उन्होंने किसी को मजाक में कहा था कि क्लाइमेक्स में इसे अच्छे से रॉड से मारूंगी। बाद में, प्रमोशन के दौरान मैं इन्हें दिल्ली में मिला। उन्होंने अपनी राय बदली और सोचा कि मैं बहुत स्वीट हूं। मैंने उन्हें बताया कि उस वक्त (शूट के दौरान) मैं अपने किरदार में था।"

anushka sharma Priyanka Chopra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।