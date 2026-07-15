सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल: सरकार की चुप्पी पर भड़के अनुराग कश्यप, बोले- अंधे भी इतने अंधे नहीं होते
CJP Protest: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के सपोर्ट में अनुराग कश्यप ने सरकार पर भड़ास निकाली है। उन्होंने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब हद हो रही है।
आज यानी बुधवार को सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 18वां दिन हो गया है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपनी राय सामने रखी है। अब अनुराग कश्यप ने भी उनकी भूख हड़ताल का सपोर्ट किया है और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। अनुराग कश्यप ने सोनम की भूख हड़ताल से जुड़ी कुछ स्टोरीज अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। उन्होंने इस भूख हड़ताल को लेकर एक पोस्ट भी लिखा है।
सोनम वांगचुक के सपोर्ट में अनुराग कश्यप का पोस्ट
अनुराग कश्यप ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा- एक वक्त था जब भूख हड़ताल के कुछ मायने होते थे। लोग ऐसे ही भूख हड़ताल नहीं करते हैं। ये सचमुच में बहुत परेशानी की बात होती है जब सिस्टम लोगों के जीवन को लेकर इतना उदासीन हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दुख-दर्द को समझने और न्याय व सच में विश्वास रखता हो, वही ऐसा कर सकता है। मेरे अंदर वो करने की हिम्मत नहीं है जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं। लेकिन सरकार की चुप्पी इतनी गहरी है कि ये उनके गुनहगार और जान लेने की नीयत का सबूत है। मैं सोनम वांगुचुक जैसे मजबूत इंसान के साथ खड़ा हूं।
अनुराग कश्यप बोले- अब हद हो रही है
इस पोस्ट के तुरंत बाद अनुराग ने सोनम वांगचुक की एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो भूख हड़ताल पर लेटे नजर आ रहे हैं। अपने पोस्ट के बाद उन्होंने कई पोस्ट सोनम वांगचुक के सम्मान और उनकी हालत को लेकर शेयर किए हैं। सोनम वांगचुक के बारे में लगातार पोस्ट शेयर करते हुए अनुराग ने लिखा- अब हद हो रही है। अनुराग ने अब हद हो रही है वाला पोस्ट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के अलावा ग्रिड पर शेयर किया। इस पोस्ट के साथ अनुराग ने कैप्शन लिखा- बहरे भी इतने बहरे नहीं होते और अंधे भी इतने अंधे नहीं होते। जानवर और राक्षसों के दिल भी इतने पत्थर नहीं होते। ये उनसे भी बदतर आदमखोर हैं। चुप रहने में शर्म आने लगी है।
शबाना आजमी ने भी किया सोनम वांगचुक का समर्थन
अनुराग कश्यप इकलौते सेलेब नहीं हैं जिन्होंने सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। एक्ट्रेस शबाना आजमी ने भी मंगलवार को सोनम वांगचुक की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था- प्रिय सोनम वांगचुक, हमारे देश को आप जैसे इंसान की जरूरत है। आप अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, सच के साथ। हम सबको आप पर गर्व है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमारे छात्रों का वाकई प्रोत्साहित करता है। ये लड़ाई आगे तक लड़नी है। इसलिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। हम सब आपके साथ हैं।
अगर प्रोटेस्ट की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर प्रोटेस्ट 20 जून को शुरू हुआ था। सोनम वांगचुक 28 जून को इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनें। सीजेपी के प्रोटेस्ट में लोगों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। बता दें, सीजेपी ने ऐलान किया है कि 20 जुलाई को वो लोग संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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