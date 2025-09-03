‘आपकी शादी जितना चलेगा?’ अनुराग कश्यप से बोले समय रैना, लोग बोले- मजा आ गया

अनुराग कश्यपऔर समय रैना का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अनुराग कश्यप समय रैना से ऐड शूट कराते नजर आ रहे हैं। समय रैना और अनुराग कश्यप दोनों मजेदार अंदाज में एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं।

अपनी कॉमेडी के लिए जाने वाले समय रैना और बेहतरीन फिल्में बनाने वाले अनुराग कश्यप अब एक ऐड के लिए साथ आए हैं। इस वीडियो में समय रैना और अनुराग कश्यप एक दूसरे से मजेदार अंदाज में बात करते नजर आ रहे हैं। अनुराग कश्यप इस वीडियो में रणवीर का नाम लेते हैं जिसपर समय कहते हैं कि रणवीर मत बोलिए, दूसरा वाला याद आ जाता है।

ऐड शूट के लिए साथ आए समय और अनुराग ये ऐड बोल्ड केयर ब्रांड के कंडोम के लिए शूट किया गया है। समय रैना इससे पहले भी बोल्ड केयर ब्रांड के लिए वीडियो शूट कर चुके हैं। वीडियो कुछ ऐसा है कि अनुराग समय के साथ ऐड शूट कर रहे हैं और समय कैमरा के सामने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अनुराग समय को बता रहे हैं उन्हें कैसे उनकी लाइन बोलनी है।

समय बोले रणवीर मत बोलिए सर लाइन का रिफरेंस देने के लिए अनुराग कश्यप उनसे कहते हैं रणवीर सिंह वाला आर। इसपर समय उन्हें कहते हैं कि सर रणवीर मत बोलिए मुझे दूसरा वाला याद आ जाता है। बता दें, समय रैना रणवीर इलाहाबादिया की तरफ इशारा कर रहे हैं। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट उस वक्त विवादों में फंसा था जब पैनेल में आए रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से माता-पिता से जुड़ा एक अश्लील सवाल पूछा था।

समय ने मारा अनुराग की शादी पर जोक वीडियो का अंत कुछ इस प्रकार होता है कि समय रैना कुर्सी पर बंधे होते हैं और अनुराग कश्यप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। अनुराग एक लाइन बोलते हैं जिसपर समय अनुराग से पूछते हैं कि सर ये आपकी शादी से लंबा चल जाएगा ना? इसपर अनुराग कश्यप सहते हैं कि इसके (समय रैना) शो से तो लंबा चलेगा।