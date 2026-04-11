अनुराग कश्यप ने कहा, बॉलीवुड में लोग फिल्मों की तारीफ तभी करते हैं, जब वो हिट हो जाती हैं

शैनेल देव के निर्देशन में बनी 'डकैत: एक प्रेम कथा' को तेलुगु और हिंदी, दोनों भाषाओं में बनाया गया है। बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में अब अनुराग ने अपने हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड की सफल फिल्मों को लेकर अपनी बात रही है।

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनुराग कश्यप इन वक्त अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अनुराग की ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और आदिवि शेष लीड रोल में हैं। शैनेल देव के निर्देशन में बनी 'डकैत: एक प्रेम कथा' को तेलुगु और हिंदी, दोनों भाषाओं में बनाया गया है। बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में अब अनुराग ने अपने हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड की सफल फिल्मों को लेकर अपनी बात रही है।

हिट फिल्मों को लेकर बोले अनुराग फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने दूसरे एक्टर्स और फिल्ममेकर्स के काम की खूब तारीफ और सराहना की है। पिछले कुछ सालों में, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'एनिमल' और 'धुरंधर' से लेकर 'सूबेदार' तक कई तरह की फिल्मों की तारीफ की है। वहीं, अनुराग ने हाल ही में Zoom को अपना इंटरव्यू दिया। ऐसे में जब उनसे जब उनसे पूछा गया कि उन्हें वैसी तारीफ क्यों नहीं मिलती, तो फिल्ममेकर ने माना कि इंडस्ट्री सिर्फ उन्हीं चीजों की तारीफ करना पसंद करती है जो सफल होती हैं।

कोई तारीफ नहीं करता तो मैं क्या करूं फिल्ममेकर ने कहा, 'बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतनी सारी फिल्मों की तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी फिल्म के लिए कोई ऐसा नहीं करता। बात यह है कि मुझे फिल्में पसंद हैं। इसलिए, जब मुझे कुछ अच्छा लगता है, तो मैं उसके बारे में बोलता हूं। कोई नहीं बोलता तो मैं क्या करूं? मैं किसी से बंदूक की नोक पर ऐसा नहीं करवा सकता।'

हिट फिल्मों की लोग तारीफ करते हैं इसी बात पर, उनकी को-स्टार मृणाल ठाकुर ने कहा कि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच में दूसरों की तारीफ करते हैं। अनुराग ने बीच में कहा, 'इंडस्ट्री का यही हाल है; जब कोई चीज सफल हो जाती है, तो हर कोई उसकी तारीफ या समर्थन करने लगता है।'

अनुराग ने की थी 'सूबेदार' तारीफ पिछले महीने, अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक लंबे नोट के साथ अनिल कपूर अभिनीत फिल्म 'सूबेदार' की तारीफ की थी। उन्होंने फिल्म का रिव्यू करते हुए लिखा, '@primevideoin पर मौजूद 'सूबेदार' को सिनेमाघरों में रिलीज होना चाहिए था। मुझे इसे सिनेमाघरों में देखने का अनुभव बहुत पसंद आता। इसे साफ तौर पर बड़ी स्क्रीन के लिए anamorphic फॉर्मेट में शूट किया गया है और बड़ी स्क्रीन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। सुरेश त्रिवेणी ने Bundelkhand/Chambal की एक ऐसी दुनिया रची है, जो अपने पितृसत्तात्मक रवैये और विशेषाधिकारों से भरी हुई है। यहां औरतें भी मर्दों की तरह ही पितृसत्तात्मक सोच रखती हैं, और जो ऐसी नहीं हैं, वे इस मर्दों के दबदबे वाले बीहड़ इलाके में मर्दों की तरह ही लड़ती हैं—वही बीहड़, जहां से कभी पूनम देवी जैसी हस्ती उभरी थी।'