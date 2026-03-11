Hindustan Hindi News
जब अनुराग कश्यप को मिला बड़ा धोखा, पहले आया हार्ट अटैक फिर लग गई शराब की लत

Mar 11, 2026 08:35 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anurag Kashyap: जब अनुराग कश्यप की सेहत पर जब असर पड़ना शुरू हुआ तो उन्हें एक मेजर हार्ट अटैक आया, जिसके बाद दिल में स्टेंट डाला गया और उन्हें ब्लड थिनर्स पर रखा गया।

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' फेम डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी जिंदगी के एक दर्दनाक दौर का खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने बताया कि जब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'मैक्सिमम सिटी' को अचानक बंद करने का फैसला किया गया, तो वह अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। सुकेतू मेहता की मशहूर किताब पर आधारित इस वेब सीरीज के लिए अनुराग ने 2 साल तक कड़ी मेहनत की थी। प्रोजेक्ट कैंसिल होने का उन्हें इतना गहरा सदमा लगा था कि उन्हें न केवल हार्ट अटैक आया, बल्कि मानसिक और शारीरिक तौर पर टूटने के बाद उन्हें रिहैब तक जाना पड़ा।

नेटफ्लिक्स ने किया ऐसा धोखा कि टूट गए

अनुराग कश्यप ने मिड-डे के साथ बातचीत में बताया कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ही एक झूठ के साथ हुई थी। उन्होंने नेटफ्लिक्स से पूछा था कि क्या उन्होंने किताब पढ़ी है? जिस पर सभी ने 'हां' कहा था, लेकिन असल में किसी ने भी उसे नहीं पढ़ा था। सीरीज को हरी झंडी मिलने के बाद ही उन्होंने काम शुरू किया था। स्क्रिप्ट का पहला हिस्सा पढ़ने के बाद ही मेकर्स ने तय कर लिया था कि इसे बनाना मुश्किल है, लेकिन अनुराग को यह बात समय पर नहीं बताई गई। वह लगातार दो साल तक इस पर काम करते रहे और भावनात्मक रूप से जुड़ गए। जब उन्हें पता चला कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ही उनके साथ ऐसा कर रहा है, तो वह बुरी तरह टूट गए।

बीमारियों ने घेरा, फिर लगी शराब की लत

मानसिक तनाव का असर अनुराग की सेहत पर जब पड़ना शुरू हुआ तो उन्हें एक मेजर हार्ट अटैक आया, जिसके बाद दिल में स्टेंट डाला गया और उन्हें ब्लड थिनर्स पर रखा गया। लगातार गिरती सेहत के बीच उन्हें वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण अस्थमा की समस्या भी हो गई। सांस की तकलीफ बढ़ने पर उन्हें स्टेरोइड्स दिए जाने लगे, जिससे उनकी नींद उड़ हो गई और वह बेचैन रहने लगे। इस बेचैनी और स्ट्रेस को कम करने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी बेटी ने अनुराग शराब की लत छुड़ाने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर भेजा।

बिस्तर पर पैर ऊपर करके लेटे रहते थे

रिहैब का सफर भी अनुराग के लिए किसी सजा से कम नहीं था। वहां उनके दाएं पैर के लिगामेंट में चोट लग गई, जिसे स्टाफ समय पर पहचान नहीं सका और दर्द बढ़ता गया। चूंकि वह पहले से ही हार्ट अटैक की वजह से ब्लड थिनर्स ले रहे थे, इसलिए डॉक्टर उनके पैर की सर्जरी भी नहीं कर पा रहे थे। अनुराग ने बताया कि वह बिस्तर पर पैर ऊपर करके लेटे रहते थे और एक साथ अस्थमा, स्टेरोइड्स और पैर के भयंकर दर्द से जूझ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उस वक्त उनकी पूरी जिंदगी थम गई थी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

Anurag Kashyap

