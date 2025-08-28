अनुराग कश्यप सुशांत के साथ बनाना चाहते थे फिल्म, बोले- बड़ी फिल्में मिलीं तो उसने जवाब देना बंद कर दिया था

अनुराग कश्यप सुशांत सिंह राजपूत से नाराजगी पर पहले भी बात कर चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर से बताया कि सुशांत को बड़े बैनर की फिल्म मिल गई तो उनको जवाब देना बंद कर दिया था।

अनुराग कश्यप ने एक बार फिर से वो वक्त याद किया जब सुशांत सिंह राजपूत ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। उन्होंने बताया कि वह सुशांत के साथ निश्चय फिल्म बनाना चाहते थे। उन्हें दो बड़ी फिल्में मिल गईं तो उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। हालांकि अनुराग ने ये भी बताया कि उनकी फिल्म उस वक्त ठंडे बस्ते में थी।

2016 में अनाउंस की थी फिल्म गलाट्टा प्लस से बातचीत में अनुराग ने बताया कि वह पहले निश्चय बनाना चाहते थे तो कई एक्टर्स को स्क्रिप्ट पता थी। वह बताते हैं, 'एक्टर्स इंट्रेस्टेड थे लेकिन मेरा किसी से मन नहीं भरा। मैंने कहा कि करूंगा तो अच्छी तरह से ही। ये वो फिल्म थी जिसे एक पॉइंड पर मैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ करना चाहता था। इसके बाद उसे दो बहुत बड़ी फिल्में- दिल बेचारा और ड्राइव मिल गईं। दोनों पहले धर्मा की फिल्में थीं। मेरी फिल्म होल्ड पर थी और मैं भी... तो उसने (सुशांत) जवाब देना बंद कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ गया। 2016 में उसके साथ अनाउंस हुई थी।'

काम मांग रहे थे सुशांत अनुराग कश्यप एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वह सुशांत से नाराज थे और उनके निधन के पहले कॉल का जवाब नहीं दिया था। Showsha को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, 'जिस दिन सुशांत वाली दुर्घटना हुई, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। घटना के तीन हफ्ते पहले ही कोई मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे बात करनी थी, मुझे लगा कि इसने मुझे धोखा दिया है, मैं बात नहीं करूंगा। आपको बहुत गिल्ट होता है।'