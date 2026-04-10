'मुझे बॉलीवुड में सेफ्टी...', अनुराग कश्यप ने हिंदी सिनेमा को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान, तेलुगू सिनेमा की करी तारीफ
अनुराग कश्यप की 'डकैत: एक प्रेम कथा' में मृणाल ठाकुर और आदिवि शेष लीड रोल में हैं। शैनेल देव के निर्देशन में बनी 'डकैत: एक प्रेम कथा' आदिवि शेष के लिए एक बेहद खास प्रोजेक्ट है, जिसे तेलुगु और हिंदी, दोनों भाषाओं में बनाया गया है।
बॉलीवुड के जाने माने फेमस डायरेक्टर अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अनुराग की ये फिल्म आज यानी 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और आदिवि शेष लीड रोल में हैं। शैनेल देव के निर्देशन में बनी 'डकैत: एक प्रेम कथा' आदिवि शेष के लिए एक बेहद खास प्रोजेक्ट है, जिसे तेलुगु और हिंदी, दोनों भाषाओं में बनाया गया है। ऐसे में अब अनुराग ने अपने हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड को लेकर बात की। अनुराग कश्यप ने कई ऐसे खुलासे किए जिसने लोगों को हैरान कर दिया। तो चलिए जानते हैं अनुराग कश्यप ने क्या कहा है।
छोटी-छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं
अनुराग कश्यप ने हाल ही में Zoom को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बॉलीवुड ने उन्हें कभी वो सुरक्षा नहीं दी जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने उनके डेब्यू फिल्म के लिए दी थी। अनुराग ने कहा, 'छोटी-छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं, इसलिए प्रोफेशनल तौर पर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। मैंने अभी-अभी शुरुआत की है, लेकिन मैं मानसिक या शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था।' उन्होंने यह भी बताया कि एक दिन ऐसा भी आया जब वह बीमार पड़ गए और उन्हें चोट भी लग गई। 'सेट पर मौजूद हर कोई मुझे अपने परिवार जैसा लगता है। मैं यहां बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं।'
मैंने खुद को उस सोच से दूर कर लिया
अनुराग कश्यप के उन फैंस के बारे में, जो चाहते हैं कि असली अनुराग कश्यप वापस आएं, एक्टर-डायरेक्टर ने इस पर जवाब दिया, 'मैंने खुद को उस सोच से दूर कर लिया है कि लोग अनुराग कश्यप को कैसा समझते हैं।' डायरेक्टर ने यह भी बताया कि शुरू में वो दो और फिल्मों में अपनी कमिटमेंट्स की वजह से हिचकिचा रहे थे। लेकिन, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन्हें किरदार की बारीकियां पसंद आने लगीं।
'डकैत: एक प्रेम कथा' के बारे में और जानें
'डकैत: एक प्रेम कथा' की बात करें तो, इसकी कहानी एक गहरे इमोशन और संघर्ष पर आधारित है। इसमें एक गुस्से से भरा कैदी अपनी पूर्व-प्रेमिका से बदला लेने की कोशिश करता है, जिसने उसे धोखा दिया था। यह फिल्म पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' दूसरी फिल्मों के गदर की वजह से इसकी रिलीज की तारीख 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। भारत में, 'डकैत' के एडवांस टिकटों की बिक्री काफी धीमी रही। रिलीज से ठीक दो दिन पहले, फिल्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म BookMyShow पर केवल 25,000 टिकट ही बेच पाई।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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